Симптомы коронавируса. Как понять, что возникшая одышка говорит о COVID-19?

«Одышка, которая не сопровождается симптомами гриппа, может быть признаком других проблем, от приступа паники до инфаркта», - пояснили медики.

Поместите одну руку на верхнюю часть груди, а другую - под грудную клетку, так вы сможете чувствовать движение диафрагмы.

Делайте медленный вдох через нос, чтобы живот поднимал лежащую на нем руку. Вторая, на груди, должна оставаться как можно более неподвижной.

Так же медленно, в течение двух секунд, выдыхайте воздух носом, осторожно надавливая на живот.

Повторяйте вдохи-выдохи, пока не почувствуете себя спокойнее. Делайте все не торопясь.