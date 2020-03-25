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Симптомы коронавируса. Как понять, что возникшая одышка говорит о COVID-19?

одышка

Возникшая у человека одышка является одним из «классических» симптомов заражения коронавирусом, ведущего к легочной инфекции COVID-19. Но также она может быть связана с другими патологиями. Как понять, что именно угрожает здоровью?

Как сообщает MedikForum.ru, к основным симптомам инфекции, спровоцированной коронавирусом, относятся повышение температуры, кашель и одышка. Но понять, что дыхание нарушилось именно из-за вируса?

Согласно заключению специалистов Гарвардской медицинской школы, если одышка сопровождается лихорадкой (термометр показывает 38 градусов и выше), постоянным кашлем, дискомфортом в горле, с большой вероятностью можно предположить, что у человека развивается COVID-19.

«Одышка, которая не сопровождается симптомами гриппа, может быть признаком других проблем, от приступа паники до инфаркта», - пояснили медики.

По их словам, на фоне постоянного потока новостей о коронавирусе, многие люди стали страдать от повышенного беспокойства и тревожности. Подобные состояния тоже могут вызывать ощущение нехватки воздуха. В таких случаях медики рекомендуют прибегать к практикам релаксации. Например, хорошо помогает диафрагмальное дыхание (дыхание животом). Как его выполнить?
  • Поместите одну руку на верхнюю часть груди, а другую - под грудную клетку, так вы сможете чувствовать движение диафрагмы.
  • Делайте медленный вдох через нос, чтобы живот поднимал лежащую на нем руку. Вторая, на груди, должна оставаться как можно более неподвижной.
  • Так же медленно, в течение двух секунд, выдыхайте воздух носом, осторожно надавливая на живот.
  • Повторяйте вдохи-выдохи, пока не почувствуете себя спокойнее. Делайте все не торопясь.
Еще одним состоянием здоровья, связанным с одышкой, является астма. В случае ее приступа, помимо ощущения удушья, пострадавший испытывает стеснение в груди, хрипы. Для облегчения болезненных симптомов необходимо использовать лекарственный ингалятор.

Другая возможная причина возникшей одышки – сердечный приступ. Дополнительно наблюдаются такие отклонения, как чувство сдавливания грудной клетки или чего-то очень тяжелого на груди, боль, которая распространяется на руки, спину, шею, челюсть, а также тошнота. Проявление этого комплекса симптомов – повод вызвать скорую помощь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаками заражения коронавирусом могут стать изменившееся состояние губ и странности с восприятием запахов.
Теги : коронавирус
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Заражение коронавирусом. Ощущения в носу могут стать признаком заболевания
Симптомы коронавируса. Как понять, что возникшая одышка говорит о COVID-19?
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