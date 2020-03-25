Заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом
В разных странах заразившиеся коронавирусом пациенты делятся своим опытом заболевания, в том числе называя свои необычные, практически неизвестные симптомы инфекции. Жительница США рассказала, что вирус вызвал у нее проблему с ухом.
Как сообщает MedikForum.ru, 20-летняя американка Джулия Букалья заразилась новым коронавирусом в Италии, из которой вернулась 4 марта. Призывая других людей быть внимательными к изменениям в организме, она назвала необычный симптом, от которого страдала сама. Ее историю опубликовало издание Express.
По словам жительницы США, еще в своей итальянской поездке она почувствовала недомогание, небольшую лихорадку и обратилась к врачу, но тот решил, что у пациентки простуда. Кашля у молодой женщины не было.
«В течение того дня у меня болела голова, я принимала Тайленол. На следующее утро я вернулась в Америку», - добавила Джулия.
Вернувшись в США, Букалья сделала тест и получила положительный результат на коронавирус. Молодая женщина сообщила, что в конце дня, когда возникло недомогание, она почти потеряла слух в левом ухе.
«В какой-то момент я перестала слышать им, и тогда же поняла, что не чувствую вкуса и запахов, хотя у меня не было насморка, кашля», - поделилась жительница США необычными ощущениями.
Спустя десять дней после поездки у Джулии начался влажный кашель.
В исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения Национальной медицинской библиотеки США, были проанализированы вирусные инфекции, вызывающие потерю слуха. Ученые констатировали, что ряд вирусных инфекций действительно может вызывать такой симптом.
«Некоторые вирусные инфекции могут непосредственно повредить структуры внутреннего уха, другие способны вызывать воспалительный ответ, третьи – провоцировать бактериальную или грибковую инфекцию. Все это приводит к утрате слуха», - пояснили научные эксперты.
Исследователи отметили, что потеря способности слышать может быть односторонней и двусторонней, варьироваться от легкой до тяжелой. Столкнувшись с этим признаком, важно следить за дельнейшими симптомами и принимать необходимые профилактические меры, подчеркнули они.
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