25-03-2020 13:46 - Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса25-03-2020 13:45 - Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе25-03-2020 13:35 - Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса25-03-2020 13:14 - Заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом25-03-2020 13:12 - В Индии объявлен 21-дневный жесткий карантин из-за коронавируса25-03-2020 12:57 - Каменные идолы не защитили: коронавирус добрался до острова Пасхи25-03-2020 12:30 - Коронавирус: в США умирает первый подросток25-03-2020 12:25 - Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство25-03-2020 12:15 - Израиль не готов к пандемии коронавируса25-03-2020 11:58 - Можно ли заразиться COVID-19 от кошек25-03-2020 11:58 - Карантин может подождать: Швеция идет своим путем в борьбе с коронавирусом25-03-2020 11:55 - В Ставропольском крае подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом25-03-2020 11:32 - У Греты Тунберг может быть коронавирус25-03-2020 11:30 - Кина не будет? В Ростовской области закрывают театры, филармонии и цирки25-03-2020 11:30 - Ставропольские врачи поддержали акцию против коронавируса

Заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом

проверка слуха

В разных странах заразившиеся коронавирусом пациенты делятся своим опытом заболевания, в том числе называя свои необычные, практически неизвестные симптомы инфекции. Жительница США рассказала, что вирус вызвал у нее проблему с ухом.

Как сообщает MedikForum.ru, 20-летняя американка Джулия Букалья заразилась новым коронавирусом в Италии, из которой вернулась 4 марта. Призывая других людей быть внимательными к изменениям в организме, она назвала необычный симптом, от которого страдала сама. Ее историю опубликовало издание Express.

По словам жительницы США, еще в своей итальянской поездке она почувствовала недомогание, небольшую лихорадку и обратилась к врачу, но тот решил, что у пациентки простуда. Кашля у молодой женщины не было.

«В течение того дня у меня болела голова, я принимала Тайленол. На следующее утро я вернулась в Америку», - добавила Джулия.

Вернувшись в США, Букалья сделала тест и получила положительный результат на коронавирус. Молодая женщина сообщила, что в конце дня, когда возникло недомогание, она почти потеряла слух в левом ухе.

«В какой-то момент я перестала слышать им, и тогда же поняла, что не чувствую вкуса и запахов, хотя у меня не было насморка, кашля», - поделилась жительница США необычными ощущениями.

Спустя десять дней после поездки у Джулии начался влажный кашель.

В исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения Национальной медицинской библиотеки США, были проанализированы вирусные инфекции, вызывающие потерю слуха. Ученые констатировали, что ряд вирусных инфекций действительно может вызывать такой симптом.

«Некоторые вирусные инфекции могут непосредственно повредить структуры внутреннего уха, другие способны вызывать воспалительный ответ, третьи – провоцировать бактериальную или грибковую инфекцию. Все это приводит к утрате слуха», - пояснили научные эксперты.

Исследователи отметили, что потеря способности слышать может быть односторонней и двусторонней, варьироваться от легкой до тяжелой. Столкнувшись с этим признаком, важно следить за дельнейшими симптомами и принимать необходимые профилактические меры, подчеркнули они.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенные ощущения в носу могут стать признаком заражения коронавирусом.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе
Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса