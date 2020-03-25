Заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом

«В течение того дня у меня болела голова, я принимала Тайленол. На следующее утро я вернулась в Америку», - добавила Джулия.

«В какой-то момент я перестала слышать им, и тогда же поняла, что не чувствую вкуса и запахов, хотя у меня не было насморка, кашля», - поделилась жительница США необычными ощущениями.

«Некоторые вирусные инфекции могут непосредственно повредить структуры внутреннего уха, другие способны вызывать воспалительный ответ, третьи – провоцировать бактериальную или грибковую инфекцию. Все это приводит к утрате слуха», - пояснили научные эксперты.