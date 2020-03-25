Почему все желающие не могут сдать анализ на коронавирус?
Биотехнолог ответил на самый волнующий россиян вопрос.
Анализ на коронавирус – процедура достаточно простая, у человека всего лишь берутся мазки из горла и носа. В условиях больницы его могут слегка усложнить, если уже поражены нижние дыхательные пути. После этого биоматериал отправляется на исследование в единственный в стране научный центр вирусологии и биотехнологии, который научился расщеплять оболочку клеток и добыть ДНК COVID-19. Затем ее сравнивают с уже имеющейся и, при совпадении, делают вывод, что человек инфицирован коронавирусом.
Специалисты уверяют, что ложноположительного результата быть не может, а вот в случае отрицательного, проводится повторный тест.
Занимает эта процедура от 4 до 5 часов и считается экспресс-методом. К этому стоит добавить, что ГНЦ «Вектор», проводящий анализ, находится в Новосибирске. Именно туда стекаются анализы со всей страны. Работая на износ, специалисты исследовательского центра умудряются делать все очень оперативно, и весь процесс занимает максимум пару суток с учетом доставки материала.
Теперь представьте, что будет, если тест-анализ примутся проходить все подряд. Медики уверяют, что делать это совершенно не обязательно. В настоящий момент не существует каких-то специфических мер борьбы с коронавирусом, поэтому всем, кто почувствовал первые признаки простуды, которые могут свидетельствовать и о наличии коронавируса, рекомендуют изолироваться у себя дома и выполнять все предписания врача. То есть лечить простуду обычными способами, исключив антибиотики.
Только в случае, если ситуация выходит из-под контроля, состояние ухудшается и требуется госпитализация, тогда сделают анализ. Особенно, если до этого пациент успел попутешествоать по Италии или другим странам со сложной эпидемиологической обстановкой. К тому же на ранних стадиях коронавирус может быть не подтвержден анализом из-за отсутствия в организме человека антител.
- Проводить такой сложный анализ всем «на всякий случай» не имеет смысла, да и невозможно. Ни в одной стране медицинские учреждения не справятся с таким потоком желающих сдать анализ, при этом помощи могут лишиться те, кто в этом действительно нуждается. К тому же, эпидемия коронавируса не отменила все остальные заболевания – обычные пневмонии, болезни сердца и прочее. Эти пациенты так же нуждаются во внимании медиков и размещении в больнице, – пояснил биотехнолог, руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор», ген. директор «Мобильные Медицинские Технологии» Денис Юдчиц.
Анализ на коронавирус бесплатный для всех. Но даже за деньги вам его не сделают без показаний. Вполне возможно, в апреле что-то изменится и некоторые частные лаборатории тоже получат право делать анализы на COVID-19, но пока об этом рано говорить. Тогда сдать тест будет возможно за деньги, стоимость еще не известна, как и перечень таких лабораторий.
МедикФорум сообщал, что в Китае всех излечившихся от вируса призвали сдать анализ на фертильность.
Оставить комментарий