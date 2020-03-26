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Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года

Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года

Американский профессор считает, что коронавирус заразит миллионы людей.

Почетный профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер, на протяжении многих лет занимавшийся изучением вирусов, в том числе коронавирусов, считает, что нынешняя эпидемия может продлиться годы. COVID-19 поразит миллионы людей. Даже изобретенная вакцина не сумеет его полностью побороть просто потому, что все равно останутся непривитые, которые будут болеть и распространять болезнь.

Кэлишер считает, что даже при нынешних темпах заражения, коронавирус нельзя сравнить с пандемией гриппа 1918 года, вошедшего в историю под именем «испанка», унесшего жизни 60 миллионов человек.

Однако к коронавирусу нельзя относиться легкомысленно, как это произошло в Италии. Именно отсутствие серьезной реакции на опасность заражения привела к тому, что мы сейчас наблюдаем, считает профессор.

Он не видит разницы для коронавируса в национальности людей, их цвете кожи. Относительно меньшее число заразившихся в Южном полушарии связано лишь с тем, что туда инфекция еще не успела добраться.

По мнению Кэлишера, человечеству предстоит открыть еще много вирусов, подобных COVID-19. Их активизация напрямую зависит от нашего отношения к окружающей среде, правильного питания, бережного использования природных ресурсов. Именно экология и социальная ответственность можгут нас защитить.

— Нет других способов, кроме того, чтобы сохранять природную среду, ограничивая ради этого использование угля, нефти и природного газа, превентивно готовиться к уходу за людьми, которые заболеют из-за еще не открытых вирусов, а также поддерживать исследования и ученых. И, конечно, слушать то, что говорят или пишут настоящие эксперты, — говорит вирусолог.

Если вы думаете, что новый коронавирус стал главной пандемией в истории, то ошибаетесь. Это «почетное место» отдано испанскому гриппу, или испанке – пандемии 1918 года. Считается, что из-за нее погибло порядка 5% населения мира, а полмиллиарда людей были заражены. Однако вокруг болезни витает немало мифов, вот пять из них.
Теги : испанка, пандемия, коронавирус
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