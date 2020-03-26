В курином мясе на Ставрополье обнаружены сальмонеллы

Сальмонеллы- группа бактерий, вызывающих инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Брюшной тиф, пищевое отравление, сальмонеллез, гастроэнтерит, кишечная лихорадка и другие заболевания - это виды сальмонеллезной инфекции.

Симптомы отравления сальмонеллами включают спастические боли в животе, диарею и рвоту, которые обычно появляются через 12-72 часа после заражения.

В феврале этого года в рамках осуществления государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отобрали пробы мяса птицы, произведённого ООО «Ставропольский бройлер» (филиал «Мясоптицекомбинат «Благодарненский»).По результатам исследования(полуфабрикат замороженный весовой) присутствуют бактерии сальмонеллы. Как прокомментировали в региональном Управлении Россельхознадзора, они могут вызвать острую кишечную инфекцию с выраженной интоксикацией и желудочно-кишечной симптоматикой.Исследование проводилось в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».На основании полученных результатов руководство предприятия-изготовителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем, требований технических регламентов к продукции, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан».Ранее МедикФорум сообщал, что патогенные микроорганизмы выявили в молоке ставропольского производителя.