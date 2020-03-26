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В курином мясе на Ставрополье обнаружены сальмонеллы

В курином мясе на Ставрополье обнаружены сальмонеллы
Как стало известно МедикФорум, Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике возбуждены административные дела в отношении благодарненского производителя из-за обнаружения сальмонелл в выпускаемой продукции.

В феврале этого года в рамках осуществления государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отобрали пробы мяса птицы, произведённого ООО «Ставропольский бройлер» (филиал «Мясоптицекомбинат «Благодарненский»).

По результатам исследования в бёдрах цыплёнка бройлера (полуфабрикат замороженный весовой) присутствуют бактерии сальмонеллы. Как прокомментировали в региональном Управлении Россельхознадзора, они могут вызвать острую кишечную инфекцию с выраженной интоксикацией и желудочно-кишечной симптоматикой.

Сальмонеллы- группа бактерий, вызывающих инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Брюшной тиф, пищевое отравление, сальмонеллез, гастроэнтерит, кишечная лихорадка и другие заболевания - это виды сальмонеллезной инфекции.
Симптомы отравления сальмонеллами включают спастические боли в животе, диарею и рвоту, которые обычно появляются через 12-72 часа после заражения.


Исследование проводилось в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

На основании полученных результатов руководство предприятия-изготовителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем, требований технических регламентов к продукции, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан».

Ранее МедикФорум сообщал, что патогенные микроорганизмы выявили в молоке ставропольского производителя.
Теги : сальмонелла, Ставропольский край
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В Ставропольском крае введены дополнительные меры против коронавируса
В курином мясе на Ставрополье обнаружены сальмонеллы
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