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Породивший коронавирус Китай решил изолироваться от борящегося с пандемией мира

Породивший коронавирус Китай решил изолироваться от борящегося с пандемией мира

В страну не могут попасть даже имеющие визы и вид на жительство иностранцы.

С субботы, 28 марта, Китай закрывает государственную границу практически для всех иностранцев. Правительство приняло такое решение из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом, завезенных извне.

После победы над эпидемией внутри страны, китайцы не хотят рисковать. Сейчас новые случаи заражения в основном связаны с прибытием иностранцев.

Иностранные граждане, даже уже имеющие визы и право на жительство в Китае, попасть в страну пока не смогут, об этом предупредили всех министерство иностранных дел республики и национальные миграционные власти.

Приостановлены все безвизовые транзитные и визовые (научные, гуманитарные, экономические и прочие) программы. Даже лица, имеющие дипломатические паспорта, освобождаются от данных обязательств, потому как не смогут попасть в страну.
В случае крайней необходимости посещения Китая, иностранцы могут попытаться получить новую визу, если сумеют обосновать причину и ее сочтут уважительной.

В последние дни в Китае все иностранцы, прибывающие в страну подвергались обязательному 14-дневному карантину. Сокращено количество зарубежных авиарейсов.

Именно жесткая массовая изоляция населения в наиболее пострадавших районах сумела поставить под контроль распространение вируса, а затем и победить эпидемию. Сейчас в городах, еще недавно находившихся на карантине, возобновляется производство, люди выходят на работу.

МедикФорум писал, что Китай, породивший COVID-19, оказался в самом выигрышном положении. Пандемия коронавируса пока даже не думает сбавлять свои темпы. Британская газета Guardian публикует выдержки из прогноза Public Health England, согласно которым COVID-19 не закончится до весны 2021 года, и им переболеет 80% граждан королевства.
Теги : коронавирус из китая, пандемия, изоляция
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