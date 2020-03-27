Породивший коронавирус Китай решил изолироваться от борящегося с пандемией мира
В страну не могут попасть даже имеющие визы и вид на жительство иностранцы.
С субботы, 28 марта, Китай закрывает государственную границу практически для всех иностранцев. Правительство приняло такое решение из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом, завезенных извне.
После победы над эпидемией внутри страны, китайцы не хотят рисковать. Сейчас новые случаи заражения в основном связаны с прибытием иностранцев.
Иностранные граждане, даже уже имеющие визы и право на жительство в Китае, попасть в страну пока не смогут, об этом предупредили всех министерство иностранных дел республики и национальные миграционные власти.
Приостановлены все безвизовые транзитные и визовые (научные, гуманитарные, экономические и прочие) программы. Даже лица, имеющие дипломатические паспорта, освобождаются от данных обязательств, потому как не смогут попасть в страну.
В случае крайней необходимости посещения Китая, иностранцы могут попытаться получить новую визу, если сумеют обосновать причину и ее сочтут уважительной.
В последние дни в Китае все иностранцы, прибывающие в страну подвергались обязательному 14-дневному карантину. Сокращено количество зарубежных авиарейсов.
Именно жесткая массовая изоляция населения в наиболее пострадавших районах сумела поставить под контроль распространение вируса, а затем и победить эпидемию. Сейчас в городах, еще недавно находившихся на карантине, возобновляется производство, люди выходят на работу.
МедикФорум писал, что Китай, породивший COVID-19, оказался в самом выигрышном положении. Пандемия коронавируса пока даже не думает сбавлять свои темпы. Британская газета Guardian публикует выдержки из прогноза Public Health England, согласно которым COVID-19 не закончится до весны 2021 года, и им переболеет 80% граждан королевства.
Оставить комментарий