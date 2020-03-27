Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых
Особая опасность коронавируса для пожилых людей преувеличена, заявил в своем Telegram-канале известный российский доктор и телеведущий.
Как сообщает MedikForum.ru, доктор Мясников (кардиолог, врач общей практики, главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жаткевича Александр Мясников) назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых. По словам доктора, люди этой возрастной группы сложно переносят любые инфекции, но особенно тяжелыми для них являются те, что вызывают пневмонию.
«Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана, – пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом», – сказал Мясников.
Таким образом, считает врач, пенсионерам нужно остерегаться в первую очередь развития воспалительных процессов в легких. В этом плане фатальными могут оказаться и старые, давно известные медикам разновидности коронавируса – они ведут к развитию пневмонии, при которой уровень смертности у пожилых людей может достигать 10%.
В подтверждение своих слов о преувеличенной опасности нового коронавируса, бушующего сейчас в виде глобальной эпидемии, доктор Мясников сравнил количество его жертв со статистикой скончавшихся от пневмонии.
«В год от пневмонии умирает приблизительно 1,5-2 миллиона человек. Значит, за три месяца – около 500 тысяч. За три месяца 2020 года от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерло 20 тысяч человек», – привел он цифры, свидетельствующие о существенной разнице реальных угроз для жизни двух заболеваний.
Мясников добавил: вместо того, чтобы как чуда ждать появления вакцины от нового коронавируса, следует делать прививки от уже известных инфекций, вызывающих гораздо большее число по-настоящему опасных, смертоносных пневмоний. Он уточнил, что многие (включая пожилых и хронических больных людей) не прививаются от пневмококка, который, вызывает более 60% всех случаев воспаления легких, а также игнорируют прививки от гриппа. Подобное отношение, убежден специалист, подвергает здоровье и жизнь очень большому риску – особенно в обстоятельствах эпидемиологических вспышек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александром Мясниковым была названа главная опасность нового коронавируса.
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