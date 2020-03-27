Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых

«Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана, – пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом», – сказал Мясников.

«В год от пневмонии умирает приблизительно 1,5-2 миллиона человек. Значит, за три месяца – около 500 тысяч. За три месяца 2020 года от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерло 20 тысяч человек», – привел он цифры, свидетельствующие о существенной разнице реальных угроз для жизни двух заболеваний.