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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса

Александр Мясников

Эффективность данных медицинских  препаратов была проверена во время коронавирусной пандемии 2002 года, отмечает медик.

Как сообщает MedikForum.ru, доктор Мясников (главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жаткевича, так же известный как телеведущий Александр Мясников) назвал самые эффективные препараты в условиях возникшей пандемии коронавируса. Он опубликовал их перечень в своем Telegram-канале, рассказав, что данные медикаменты хорошо проявили себя при вспышке коронавирусной инфекции в прошлые годы.

Вот эти препараты:
  • «Ритонавир»,
  • «Лопинавир»,
  • противомалярийный гидроксихлорохин,
  • «Интерферон-гамма»,
  • «Ремдесивир»,
  • «Тосилизумаб».
Мясников добавил, что препарат на основе хлорохина входит в официальные китайские схемы лечения вируса, испытания «Тосилизумаба» ведутся и сегодня. Последние три препарата входят в известные рекомендованные схемы лечения коронавирусной инфекции. Первые два обладают эффективным противовирусным действием.

В то  же время доктор Мясников заметил, что лекарств, излечивающих непосредственно саму коронавирусную инфекцию (COVID-19), на сегодня еще не создано.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александром Мясниковым была названа главная опасность коронавируса.
Теги : Александр Мясников, коронавирус
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