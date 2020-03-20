Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность

«Коронавирус – это просто ОРЗ, им переболели многие. Это тот же грипп, только мутировавший и приобретший новую форму», - заявил врач Мясников.

«Мы сейчас где-то в самом начале, не исключен рост числа заболевших. Но коронавирус, как и всякое ОРВИ – сезонное заболевание, и с началом лета он пойдет на спад. В Россию вирус попал из Европы, а не из Китая, то есть уже мутировавшим, – поэтому будет проявляться не так остро, как в КНР. К тому же с каждым последующим заражением вирус ослабевает», - пояснил Александр Мясников.

«Вирусные заболевания опасны тем, что провоцируют многие онкологические и сердечно-сосудистые заболевания», - предупредил Мясников.