Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность
Известный российский врач Александр Мясников сравнил заболеваемость коронавирусной инфекцией с обычным ОРЗ, призвав не паниковать из-за сложившейся ситуации. Он отметил, что главная опасность любых вирусов – это их свойство мутировать и провоцировать развитие более тяжелых заболеваний, в частности, рака.
Как сообщает MedikForum.ru, главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жаткевича, телеведущий Александр Мясников поделился своими соображениями об опасности вспыхнувшей эпидемии коронавируса на пресс-конференции в ТАСС. Он отметил, что коронавирус отнюдь не является чем-то новым для человечества, и многие люди уже болели им, только этого не осознают.
«Коронавирус – это просто ОРЗ, им переболели многие. Это тот же грипп, только мутировавший и приобретший новую форму», - заявил врач Мясников.
Он рассказал, что у каждого вирусного заболевания существует «лимит» действия, по окончании которого вызвавший его вирус гибнет. В каждом конкретном случае все зависит от иммунитета человека. Например, известен случай благополучного исцеления после заражения коронавирусом 100-летнего китайского пациента, имевшего гипертонию и болезнь Альцгеймера.
Особая опасность нынешней разновидности коронавируса – вероятное развитие осложнения в виде пневмонии (COVID-19). Если обычная пневмония поддается лечению антибиотиками, то против вирусной пневмонии лекарств не существует. В целом отсутствие эффективных лекарств является главной проблемой в отношении всех вирусных заболеваний. Вирусы постоянно мутируют, поэтому создать универсальный препарат против их определенного типа физически невозможно: если медикамент создается, он действует лишь против конкретной разновидности, которая быстро видоизменяется из-за мутации.
Врач считает, что болеть новым коронавирусом будут еще многие, пик эпидемии пока не пройдет.
«Мы сейчас где-то в самом начале, не исключен рост числа заболевших. Но коронавирус, как и всякое ОРВИ – сезонное заболевание, и с началом лета он пойдет на спад. В Россию вирус попал из Европы, а не из Китая, то есть уже мутировавшим, – поэтому будет проявляться не так остро, как в КНР. К тому же с каждым последующим заражением вирус ослабевает», - пояснил Александр Мясников.
Врач призвал к тщательному соблюдению рекомендуемых мер профилактики. По его словам, через несколько дней после начала заболевания вирус проникает в кровь и поражает органы и сосуды. Но беречься нужно не только от коронавируса – от вирусных инфекций в целом.
«Вирусные заболевания опасны тем, что провоцируют многие онкологические и сердечно-сосудистые заболевания», - предупредил Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эксперт предсказал появление более опасных пандемий, чем сегодняшний коронавирус.
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