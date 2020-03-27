Вирусолог объяснил, как легко и просто отличить коронавирус от ангины и гриппа
У COVID-19 есть свои особенности.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб входит в состав оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Он как никто лучше знает, как отличить COVID-19 от простудных заболеваний и уже ставшем для нас привычным гриппа.
— Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной? Обратите внимание на то, есть ли у вас болезненные ощущения в носоглотке, как изменяется температура тела. Если горло сильно болит, першит, а температуры нет — имеете дело с бактериальным заражением. Вирусная инфекция сопровождается высокой температурой без признаков четкой локализации боли, — объяснил врач.
Бушующий COVID-19 опасен тем, что очень легко передается от человека к человеку. Тем и объясняется геометрически растущее число жертв в разных странах. Действительно, коронавирус гораздо более опасен для пожилых людей. Не потому, что они им больше заражаются, а по причине тяжелого течения болезни, и осложнений из-за сниженного иммунитета.
— Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны». Это усложняет распознавание вируса системой иммунитета. Так начинается разрушительная работа вируса в организме. Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания, — подчеркнул врач. Именно поэтому заражение чаще всего приводит к пневмонии.
Как член оперативного штаба Тимур Бессараб еще раз напомнил россиянам, что при малейшем подозрении на заражение коронавирусом, сначала нужно самоизолироваться, а уже потом звонить в больницу и вызывать на дом врача.
Самым действенным способом от заражения по-прежнему остаются дистанция от источника инфекции и соблюдение правил личной гигиены. К сожалению, даже эти простые правила россияне соблюдают.
— Нужно не просто мыть руки, а делать это не менее минуты, промывая тыльную сторону ладоней, между пальцами, под ногтями. При этом очень важно их хорошо высушивать одноразовыми полотенцами, так как вирус на влажных руках также может сохраняться, — подчеркивает врач.
Он призывает регулярно обрабатывать доступные поверхности дезинфицирующими средствами, как можно чаще проветривать помещение.
— И самое главное: не паникуйте! Страх — первый помощник врага, и на всякую беду страха не напасешься, — призывает всех Тимур Бессараб.
Почетный профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер, на протяжении многих лет занимавшийся изучением вирусов, в том числе коронавирусов, считает, что нынешняя эпидемия может продлиться годы. COVID-19 поразит миллионы людей. Даже изобретенная вакцина не сумеет его полностью побороть просто потому, что все равно останутся непривитые, которые будут болеть и распространять болезнь.
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