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Доктор Мясников сообщил новые данные о действии коронавируса на пожилых

мясников

Главный врач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в большинстве случаев пожилые люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии.


Он отметил, что пневмония может быть вызвана и другими вирусом.

«Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или короновирусом. То есть смертность от COVID-19 – это смертность от пневмонии», – написал врач в своем Telegram-канале


Мясников привел статистику, согласно которой за три месяца от пневмонии умирает почти 500 тысяч человек во всем мире, а откоронаирусной пневмонии около 20 000 человек, пишет URA.RU.

Теги : Мясников, коронавирус, пожилые люди
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