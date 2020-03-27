Доктор Мясников сообщил новые данные о действии коронавируса на пожилых

Главный врач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в большинстве случаев пожилые люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии.





Он отметил, что пневмония может быть вызвана и другими вирусом.

«Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или короновирусом. То есть смертность от COVID-19 – это смертность от пневмонии», – написал врач в своем Telegram-канале





Мясников привел статистику, согласно которой за три месяца от пневмонии умирает почти 500 тысяч человек во всем мире, а откоронаирусной пневмонии около 20 000 человек, пишет URA.RU.