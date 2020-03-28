В Новосибирской области с коронавирусом госпитализировано пять человек
Такие данные сообщает региональный оперативный штаб.
За последние сутки в Новосибирской области новых случаев выявления коронавирусной инфекции не зафиксировано - в в инфекционной больнице № 1 с подтвержденным диагнозом проходят лечение пять человек.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, в том же медицинском учреждении сейчас находятся еще 50 человек с симптомами ОРВИ. У тридцати пациентов результаты анализов отрицательные. 20 человек пока ожидают итогов обследования.
В детскую больницу № 3 привезли 11 детей с легкими симптомами ОРВИ, из них четверо поступили за последние сутки - они накануне вернулись в Новосибирск после отдыха в Таиланде. Состояние у всех детей удовлетворительное.
Всего же в области на сегодняшний момент под медицинским наблюдением находится 5 229 человек. 1 481 житель Новосибирской области снят с наблюдения.
За последние сутки 2 464 человека заболели гриппом или ОРВИ. Из них в больницы доставлено 56 человек.
Ранее МедикФорум рассказал о разработанном новосибирскими студентами мобильном приложении для эмоциональной поддержки.
Оставить комментарий