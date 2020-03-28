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На Украине умершего от коронавируса просто выбросили за дверь в мешке

На Украине умершего от коронавируса просто выбросили за дверь в мешке

Причем сделали это сотрудники больницы.

В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины.
Дочь умершего Анна Полищук рассказала, что что им позвонили из больницы, куда до этого госпитализировали отца с диагнозом коронавирус, и сообщили о его смерти и необходимости приехать с гробом, чтобы его забрать. Врачи просто выставили мешок с телом за двери, отказавшись помогать и не дав никаких инструкций по захоронению опасного тела.

Родственникам пришлось самим безо всякой защиты ставить гроб в машину, люди просто шарахались от них, когда их просили о помощи. Даже могильщики отказались копать могилу. Пришлось подключать местную власть, хоронить сельчанина пришлось лично мэру.

«Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр города Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельсовета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер», — говорит Анна Полищук.

Ранее министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса. Жителей страны призвали воздержаться от больших скоплений людей на похоронах и обрядов поцелуев покойного.

По последним данным на Украине сейчас 310 заболевших, 5 человек уже умерли. На всей территории государства до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого грозят уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят соблюдать режим самоизоляции дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

Ранее МедикФорум сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов обратился в правительство России с инициативой закрыть автомобильные пункты пропуска с Украиной. Он отмечает, что поток транспорта через границу очень большой и, даже с учетом усиления санитарного контроля в пунктах пропуска, это может представлять угрозу для граждан полуострова в связи с пандемией коронавируса.
Теги : умерший от коронавируса, правила захоронения, коронавирус
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