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Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом

Евгений Комаровский

При не тяжелом течении коронавирусной инфекции зараженные люди могут лечиться на дому. Рекомендациями о том, как это лучше сделать, поделился известный врач и телеведущий Евгений Комаровский (доктор Комаровский).

Как сообщает MedikForum.ru, Департамент здравоохранения Москвы официально разрешил лечение на дому при заражении коронавирусом, если инфекция протекает достаточно легко – человек не страдает от сильной одышки, а его температура меньше 38,5 градусов.

Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому в таких обстоятельствах. Врач пояснил, что терапевтические меры следует принимать, даже если недомогание выглядит как обычная и не сильная простуда.

«В нынешней ситуации симптомы ОРВИ – кашель, насморк, дискомфорт в горле, заложенность носа, ощущение жар или озноба – повод насторожиться», - предупредил специалист.

Евгений Комаровский рассказал, что длительный или непрерывный постельный режим, к который нередко погружаются заболевшие люди, как раз нежелателен. По его словам, постоянно лежа в постели, человек после заражения рискует заполучить осложнения инфекции.

Лучше сидеть или полулежать, убежден врач.

Также он посоветовал избегать озноба, одеваться так, чтобы не тяготиться ощущением замерзания.

Отдельно доктор Комаровский рассказал о приеме препаратов во время лечения на дому.

«Если до заражения коронавирусом вы принимали препараты от гипертонии или других заболеваний, то отменять их использование нельзя. Если используете жаропонижающие, подойдут парацетамол три раза в день по 500 мг) и все-таки одобренный ВОЗ ибупрофен: не более 1200 мг в три-четыре приема», - поделился эксперт.

Вместо лекарств от кашля, по мнению Комаровского, лучше пить больше жидкости.

«Пейте достаточно, при дефиците жидкости засыхает мокрота в легких, что сильно увеличивает вероятность появления осложнений», - пояснил доктор.

Он посоветовал употреблять сладкие чаи, соки, квас, компоты – содержащаяся в них глюкоза даст организму энергию, которая поможет ему лучше сопротивляться коронавирусной инфекции и восстанавливаться после заражения. Следуя тому же принципу, в период болезни полезно есть легко усваиваемые блюда с углеводами – овсянку, сухофрукты, фруктовые пюре, консервированные фрукты, ягоды, мед, шоколад.

В то же время доктор Комаровский напомнил, что при лечении на дому важно не допустить тяжелого развития инфекции, вызванной коронавирусом. При появлении диареи, затрудненного дыхания необходимо звонить врачам – возможно, потребуется госпитализация.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы поверхности, на которых в доме концентрируются вирусы.
Теги : доктор Комаровский, коронавирус
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