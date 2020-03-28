Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом

«В нынешней ситуации симптомы ОРВИ – кашель, насморк, дискомфорт в горле, заложенность носа, ощущение жар или озноба – повод насторожиться», - предупредил специалист.

«Если до заражения коронавирусом вы принимали препараты от гипертонии или других заболеваний, то отменять их использование нельзя. Если используете жаропонижающие, подойдут парацетамол три раза в день по 500 мг) и все-таки одобренный ВОЗ ибупрофен: не более 1200 мг в три-четыре приема», - поделился эксперт.

«Пейте достаточно, при дефиците жидкости засыхает мокрота в легких, что сильно увеличивает вероятность появления осложнений», - пояснил доктор.