В Новосибирске выявили восьмого заболевшего коронавирусом
Женщина 18 марта вернулась из путешествия в Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области в столице Сибири выявлен еще один человек с коронавирусной инфекцией.
Женщина провела в ОАЭ 12 дней. На тот момент в Арабских Эмиратах обстановка с коронавирусом была благополучной, поэтому работники областного управления Роспотребнадзора не стали проводить анкетирование пассажиров.
Тем не менее, жительница Новосибирска решила остаться дома на самоизоляции. 24 марта она почувствовала симптомы ОРВИ - температура поднялась до 37,1, кроме того чувствовалось першение в горле.
Заболевшая обратилась в инфекционную больницу № 1, где у нее взяли анализ на наличие коронавируса. Женщина написала отказ от госпитализации. 28 марта, был получен предварительный положительный результат, и на машине скорой помощи пациентка была доставлена в больницу.
Сегодня, 29 марта диагноз был подтвержден специалистами центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Состояние заболевшей удовлетворительное.
За последние сутки в больницу № 3 доставили троих детей, недавно вернувшихся из Таиланда. На сегодняшний момент там находится 11 детей. Коронавирус ни у кого не обнаружен.
Ранее МедикФорум рассказал о срочном переоборудовании новосибирской больницы в госпиталь для заразившихся коронавирусной инфекцией.
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