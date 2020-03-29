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В Новосибирске больницу переоборудуют в госпиталь для больных с короновирусом

В Новосибирске больницу переоборудуют в госпиталь для больных с короновирусом

Медицинское учреждение будет развернуто на базе больницы № 11,  в госпитале будет 800 койко-мест.

"Если мы сейчас не подготовимся и не предпримем меры, потом будет некогда этим заниматься. Поэтому мы создаем этот госпиталь. Понадобится он или нет, но он у нас будет", - пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области цитирует слова главы ведомства Константина Хальзова.

Медучреждение для зараженных коронавирусом будет оборудовано уже на следующей неделе. По словам Хальзова, в области имеется четыре аппарата экстракорпоральной мембранной оксигинации, которые используются для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Приборы принадлежат клинике Мешалкина - с ее руководителями уже достигнута договоренность о сотрудничестве. Если возникнет необходимость в ЭКМО, аппараты передадут в больницы региона.

Помимо этого в Новосибирской области есть 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, еще 21 вот-вот расконсервируют. Скоро будет приобретен еще 21 аппарат ИВЛ

Регион увеличивает количество аппаратов ИВЛ. Готовы к работе 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из консервации выводится 21 резервный аппарат. Дополнительно идет закупка ещё 21-го аппарата ИВЛ.

Ранее МедикПресс рассказывал об отмене в новосибирской клинике Мешалкина плановых консультаций и госпитализаций.
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В Новосибирске больницу переоборудуют в госпиталь для больных с короновирусом