29-03-2020 13:22 - В Италии сообщили о нехватке денег на продукты29-03-2020 13:13 - Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники29-03-2020 12:53 - Рошаль оценил опасность коронавируса для детей29-03-2020 12:35 - В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы29-03-2020 12:09 - Вирусологи назвали самые опасные места в магазинах в период пандемии29-03-2020 11:41 - Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса29-03-2020 10:59 - Медики установили время сохранения коронавируса в организме29-03-2020 10:56 - Минздрав разъяснил как частные лаборатории могут проводить анализы на коронавирус29-03-2020 10:45 - Японские врачи назвали продукты, которые защитят от коронавируса29-03-2020 10:44 - Доктор Рошаль рассказал, как безопасно ходить в магазины29-03-2020 10:14 - Смерть младенца от коронавируса потрясает США29-03-2020 00:57 - Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус29-03-2020 00:08 - Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки28-03-2020 23:45 - Число зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 570 тысяч человек28-03-2020 23:23 - Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Глоба в помощь: астролог сказал, кому не грозит коронавирус

Глоба в помощь: астролог сказал, кому не грозит коронавирус

Представители трех знаков зодиака могут облегченно выдохнуть.

На волне коронавируса каждый старается делать свои прогнозы по поводу распространения и окончания пандемии. Не упустил возможности и известный астролог Павел Глоба, назвавший знаки зодиака, представителям которых не стоит опасаться коронавирусной инфекции.

По утверждению проводника воли звезд, заражения COVID-19 могут не бояться Раки, их организм способен противостоять заболеваниям подобного типа. Раки всегда бережно относятся к своему здоровью, правильно питаются, избегают вредных привычек, что в совокупности создает надежный щит от всякого рода инфекций.

В упор не видит коронавирус и Козерогов, у которых настолько мощный иммунитет, что свежерожденный COVID-19 предпочитает с ними не связываться.

Стрельцы способны выстоять во время пандемии не только благодаря хорошему здоровью, но и крупкой силе духа. Они не поддаются панике и потому могут трезво оценивать свои шансы на заражение и предпринимать шаги, чтобы свести их если не к нулю, то к минимуму.

Ценные советы астролога безусловно порадуют представителей знаком зодиака, попавших в «счастливый» список. Однако, следует учесть, что по последним данным на сегодня, 29 марта, в мире насчитывается больше 669 тысяч зараженных, 144 тысячи выздоровевших и почти 31 тысяча умерших от инфекции SARS-COV-2. 

За последние сутки добавилось более 45 тысяч зараженных, 2 333 человека умерли за минувшие 24 часа статистического отчета.
В России было официально зафиксировано в общей сложности 1534 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело уже 64 человека. Зарегистрировано 8 летальных исходов, 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

К сожалению, в официальной статистике нет ни слова, о том, к каким знакам зодиака относятся пострадавшие, поэтому стоит соблюдать осторожность и меры безопасности всем без исключения.

Исследователи все еще пытаются понять, насколько смертоносен новый коронавирус. Уровень смертности от коронавируса неизвестен точно, случаи, выявленные в первую вспышку, были наиболее тяжелыми, люди с легкими симптомами или без симптомов не проходят тестирование, а иногда перегруженные больницы испытывают трудности в уходе за больными. В различных отчетах смертность оценивается от 1% до 4%, в зависимости от местоположения.
Теги : опасность коронавируса, заражение, эпидемия, смертность
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Минздраве рассказали врачам, какие препараты применять при лечении коронавируса
6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки
В Италии сообщили о нехватке денег на продукты