Глоба в помощь: астролог сказал, кому не грозит коронавирус
Представители трех знаков зодиака могут облегченно выдохнуть.
На волне коронавируса каждый старается делать свои прогнозы по поводу распространения и окончания пандемии. Не упустил возможности и известный астролог Павел Глоба, назвавший знаки зодиака, представителям которых не стоит опасаться коронавирусной инфекции.
По утверждению проводника воли звезд, заражения COVID-19 могут не бояться Раки, их организм способен противостоять заболеваниям подобного типа. Раки всегда бережно относятся к своему здоровью, правильно питаются, избегают вредных привычек, что в совокупности создает надежный щит от всякого рода инфекций.
В упор не видит коронавирус и Козерогов, у которых настолько мощный иммунитет, что свежерожденный COVID-19 предпочитает с ними не связываться.
Стрельцы способны выстоять во время пандемии не только благодаря хорошему здоровью, но и крупкой силе духа. Они не поддаются панике и потому могут трезво оценивать свои шансы на заражение и предпринимать шаги, чтобы свести их если не к нулю, то к минимуму.
Ценные советы астролога безусловно порадуют представителей знаком зодиака, попавших в «счастливый» список. Однако, следует учесть, что по последним данным на сегодня, 29 марта, в мире насчитывается больше 669 тысяч зараженных, 144 тысячи выздоровевших и почти 31 тысяча умерших от инфекции SARS-COV-2.
За последние сутки добавилось более 45 тысяч зараженных, 2 333 человека умерли за минувшие 24 часа статистического отчета.
В России было официально зафиксировано в общей сложности 1534 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело уже 64 человека. Зарегистрировано 8 летальных исходов, 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.
К сожалению, в официальной статистике нет ни слова, о том, к каким знакам зодиака относятся пострадавшие, поэтому стоит соблюдать осторожность и меры безопасности всем без исключения.
Исследователи все еще пытаются понять, насколько смертоносен новый коронавирус. Уровень смертности от коронавируса неизвестен точно, случаи, выявленные в первую вспышку, были наиболее тяжелыми, люди с легкими симптомами или без симптомов не проходят тестирование, а иногда перегруженные больницы испытывают трудности в уходе за больными. В различных отчетах смертность оценивается от 1% до 4%, в зависимости от местоположения.
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