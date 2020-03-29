Как протекает коронавирус по дням
Проявления COVID-19 расписали европейские врачи.
Медики всего мира сошлись во мнении, что коронавирус все же очень похож по своим проявлениям на сезонный грипп, сопровождающийся температурой 38 - 39 °С. Четкого разделения по симптоматике не существует, это можно сделать только с помощью тест-анализа.
К счастью, для многих людей заболевание пройдет в легкой форме, напоминающей простуду. Симптомы коронавируса проявляются у человека по-разному в инкубационный период на протяжении от 5 до 22 дней. Чаще, на 3-5 день. Коронавирусная инфекция изменяется в организме человека и начинает поражать органы, лишь размножившись.
В первый день в большинстве случаев поднимается температура, появляются слабость, озноб, быстрая утомляемость, постоянное желание спать, которое может сопровождаться невозможностью уснуть. Больного мучает кашель, ощущается першение в горле, лихорадочные ощущения, боль в мышцах, глазах, головная боль. Иногда это может дополняться диареей, рвотой, резями в животе и тошнотой.
Если иммунитет слабый, может сразу появиться затрудненность дыхания, описываемая больными, как «невозможность глубоко вдохнуть».
2-7 день: симптомы сохраняются, температура может подниматься и спадать после приема жаропонижающих. Дыхание становится все более затрудненным из-за проникновения инфекции в легкие. Хроническая усталость нарастает.
8 день является переломным. Если заболевание протекает в легкой форме – наступает улучшение состояния. Если в тяжелой, легкие перестают нормально функционировать, и наступает кислородное голодание. Требуется экстренная медицинская помощь с применением аппарата искусственной вентиляции легких.
9-11 день в легких случаях наступает выздоровление. В тяжелых – тоже постепенное улучшение состояние, сопровождающееся болью в животе.
12-14 день температура уже не повышается, но покашливание может продлиться еще некоторое время, как и повышенная утомляемость.
15-22 день наступает полное выздоровление.
Стоит обратить внимание, что улучшение состояние на 14 день еще не свидетельствует о полной победе над COVID-19. Он еще может вернуться. Именно с этим фактом связаны подозрения, что коронавирус не дает иммунитета. У заболевших в некоторых случаях может наступить повторное ухудшение состояния.
Ранее сообщалось: ученые установили, что симптомы у детей очень сложно выявить. Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом не вызывает у детей тяжелой пневмонии, но вирус долго находится в отходах их жизнедеятельности.
Оставить комментарий