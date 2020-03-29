Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест

«Мыть, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком – это особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Как сообщает MedikForum.ru, доктор Леонид Рошаль посоветовал наблюдать за окружающей обстановкой, и избегать контактов с людьми с признаками респираторных заболеваний. В общественных местах не нужно собираться в компании, обниматься и целоваться при встречах.По возможности необходимо соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, дал совет врач.Также он рекомендует начинать носить маски при появлении малейших признаков насморка или кашля. Рошаль подчеркнул: чихать, кашлять следует строго в платок или локоть.Сегодня одно из наиболее часто посещаемых общественных мест – это магазины. Леонид Рошаль советует посещать супермаркеты в перчатках, обрабатывать антисептическими средствами ручки корзин или тележек.В общественных туалетах, добавил он, нужно использовать салфетки или бумагу при спускании воду или открывая дверь.В целом сейчас очень важно соблюдать гигиенические меры, подчеркнул Рошаль.Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы фармацевта из Китая о защите от коронавируса путем промывания носа.