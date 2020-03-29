Леонид Рошаль дал советы о посещении общественных мест
Известный российский врач, хирург, общественный деятель Леонил Рошаль дал россиянам несколько советов о посещении общественных мест во время эпидемии коронавируса. Он призвал стараться соблюдать дистанцию.
Как сообщает MedikForum.ru, доктор Леонид Рошаль посоветовал наблюдать за окружающей обстановкой, и избегать контактов с людьми с признаками респираторных заболеваний. В общественных местах не нужно собираться в компании, обниматься и целоваться при встречах.
По возможности необходимо соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, дал совет врач.
Также он рекомендует начинать носить маски при появлении малейших признаков насморка или кашля. Рошаль подчеркнул: чихать, кашлять следует строго в платок или локоть.
Сегодня одно из наиболее часто посещаемых общественных мест – это магазины. Леонид Рошаль советует посещать супермаркеты в перчатках, обрабатывать антисептическими средствами ручки корзин или тележек.
В общественных туалетах, добавил он, нужно использовать салфетки или бумагу при спускании воду или открывая дверь.
В целом сейчас очень важно соблюдать гигиенические меры, подчеркнул Рошаль.
«Мыть, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком – это особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», – сказал эксперт в интервью РИА Новости.
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