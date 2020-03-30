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В Новосибирской области за исполнением мер про противодействию коронавирусу будут следить два ведомства

В Новосибирской области за исполнением мер про противодействию коронавирусу будут следить два ведомства

Губернатор региона намерен привлечь региональную прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Андрей Травников намерен привлечь сотрудников региональной прокуратуры и трудовой инспекции к усилению контроля за исполнением его  постановления "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации".

"Продолжаются карантинные мероприятия. Один из действенных способов для предотвращения распространения заболеваний – так называемое социальное разобщение. Слова могут не нравиться, но инструмент это эффективный. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу. По итогам мониторинга, проведенного в выходные дни, мы видим, что далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям президента. Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций", - заявил губернатор.


Травников отметил, что прекрасно осведомлен о тяжелой ситуацией в экономике и разделяет беспокойство предпринимателей о своем бизнесе и его будущем.

"Представители региональной и муниципальной власти понимают, какие будут последствия от этих жёстких ограничительных мер – не только социальные последствия. Бюджет недополучит доходы, предстоит предпринимать какие-то меры по стабилизации бюджетов. Несмотря на все эти сложности, мы считаем, что более сложным и страшным будущим может стать то настоящее, которое сегодня можно наблюдать в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. Не хотелось бы, чтобы через несколько недель нам пришлось решать такие задачи", - говорит глава области.


Губернатор призвал бизнесменов и руководителей предприятий ответственно отнестись к карантинным мероприятиям и соблюдать их как минимум в течение недели.

"Если вы не думаете об окружающих, о жителях области, подумайте о безопасности своих сотрудников. Эта неделя объявлена нерабочей, и тот, кто выводит своих подчиненных на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть», – заявил Андрей Травников.  


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