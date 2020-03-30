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Коронавирус принялся за молодежь

Коронавирус принялся за молодежь

Среди новых заболевших в Москве в основном люди в возрасте от 18 до 40 лет.

COVID-19 в очередной раз доказал, что для него не имеют значение не только известность и статусность пациентов, но и их возраст. Среди заболевших жителей Москвы в основном молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

«Среди новых заболевших: 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет», — информирует оперативный штаб.

Кроме того, коронавирусная инфекция была подтверждена у 17 детей, живущих в столице.

По последним данным всего заразившихся на данный момент в Москве — 1226 человек.

С 30 марта в Москве по решению руководства города был введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Теперь, выйти из дома человек может только в случае крайней необходимости.

Случаи такой необходимости четко указаны, это может быть поход за продуктами, в аптеку или поездка на работу. Можно еще выйти погулять с собакой, но не отдаляясь от места проживания более, чем на 100 метров и не приближаясь к другим людям, оказавшимся в этот момент на улице.

Ранее сообщалось, что сотни миллионов людей во всем мире начали выходной день на карантине в связи коронавирусом, поскольку число погибших во всем мире резко ускорилось, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила молодежь, что они «не неуязвимы».
Теги : коронавирус, заражение, молодежь
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В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию