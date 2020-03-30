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Только для своих: на Дону две фирмы взялись шить маски для работников

Только для своих: на Дону две фирмы взялись шить маски для работников

Они не дождались обещанного появления средств индивидуальной защиты в аптеках.

Сразу две компании из города Шахты Ростовской области взялись шить защитные маски. Это ООО «Мартин» и ООО «Киса».

Руководитель одной из них, занимающейся пошивом верхней одежды, уже сообщил, что в смену они могут изготавливать до 10 тысяч масок. Для масок используется исключительно натуральные материалы, поэтому их можно кипятить и использовать повторно.

Коллеги «Мартина» с предприятия «Киса» взяли на себя более скромные обязательства. Они обещают шить в смену только 2 тысячи изделий, которые будут сразу обеззараживать и упаковывать в вакуумные пакеты.

Правда столь ценная продукция пока недоступна рядовым потребителям. Руководство «Кисы» заявило, что «в настоящее время производство масок планируется для собственных нужд предприятий», а «производство для других потребителей – в перспективе».

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пообещала скорое поступление в аптеки региона как защитных медицинских масок, так и парацетамола, который стал дефицитом после объявленной угрозы заражения коронавирусом.

Медицинские маски считаются одним из самых простых эффективных способов защитить свое здоровье от инфекций. Но когда специалисты решили выяснить, насколько надежно маски спасают организм от проникновения микробов, то получили результаты, которые опровергли надежность этого средства защиты.
Теги : коронавирус, медицинские маски, заражение
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Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем
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