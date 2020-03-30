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Симптомы COVID-19. Боль в мышцах может говорить о заражении

боль в мышцах

Болезненно ноющие мышцы могут быть симптомом заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Его выраженность может варьироваться от умеренной до очень сильной и мучительной для человека, пишет издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, на сегодняшний день хорошо известно, что симптомами заражения коронавирусом являются повышение температуры, кашель и одышка. Другие признаки могут включать потерю вкуса и запаха, покраснение глаз, посинение губ, заложенность носа.

Боль в мышцах также может быть предупреждением о возможной инфекции COVID-19.

Издание опубликовало рассказ 46-летнего британского пациента с коронавирусом, которым он заразился от жены, вернувшейся из Дубая. Рисуя симптомы, пострадавший отметил: для него самым тяжелым проявлением болезни стала боль в мышцах.

«Проснувшись, я чувствовал себя так, словно начался грипп: болела голова, был озноб, вокруг шеи и плеч ныли мышцы. Постепенно боль в мышцах усиливалась и в какой-то момент стала такой значительной, что это не давало спать. В ногах возникали судороги», - поделился мужчина, переболевший COVID-19.

Врачи поясняют, что вирусы стремятся проникнуть внутрь клеток организма. Сначала инфекция заражает клетки, выстилающие горло, дыхательные пути, легкие, и превращает их в «коронавирусные фабрики», которые выбрасывают большое количество патогенных частиц.

Следствием данного процесса становится боль – в горле, голове, мышцах. Появление болезненных симптомов обусловлено реакцией иммунной системы организма. Распознавая вирус как враждебный захватчик, она стимулирует выработку химических веществ цитокинов. Эти гормоноподобные молекулы объединяют и стабилизируют иммунную систему, однако также вызывают жар и боли в теле.

«Большинство людей, инфицированных COVID-19, испытывают респираторные симптомы от легкой до умеренной степени тяжести, и выздоравливают без специального лечения. У пожилых и людей с такими серьезными медицинскими проблемами, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные нарушения, рак, чаще развиваются серьезные, угрожающие жизни формы заболевания», - добавили научные специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы симптомы заражения COVID-19 в прошлом.
Теги : коронавирус
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