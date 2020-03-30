Симптомы COVID-19. Боль в мышцах может говорить о заражении

«Проснувшись, я чувствовал себя так, словно начался грипп: болела голова, был озноб, вокруг шеи и плеч ныли мышцы. Постепенно боль в мышцах усиливалась и в какой-то момент стала такой значительной, что это не давало спать. В ногах возникали судороги», - поделился мужчина, переболевший COVID-19.

«Большинство людей, инфицированных COVID-19, испытывают респираторные симптомы от легкой до умеренной степени тяжести, и выздоравливают без специального лечения. У пожилых и людей с такими серьезными медицинскими проблемами, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные нарушения, рак, чаще развиваются серьезные, угрожающие жизни формы заболевания», - добавили научные специалисты.