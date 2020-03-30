Симптомы коронавируса. 5 знаков того, что у вас уже была инфекция COVID-19
Оксфордские ученые предположила, что коронавирус мог передаваться между людьми более месяца, прежде чем были зарегистрированы первые официальные случаи. Некоторые признаки могут говорить о том, что у человека уже была инфекция COVID-19.
Как сообщает MedikForum.ru, типичными симптомами коронавируса являются высокая температура (вы чувствуете себя горячим при прикосновении к груди или спине), а также кашель, который проявляется в течение часа и более три или более раз за сутки. Но исследование ученых Оксфордского университета (Великобритания) показало: помимо этих симптомов на заражение коронавирусом могут указывать и другие знаки.
Оксфордская группа «Эволюционная экология инфекционных заболеваний» выдвинула версию о том, что новый коронавирус какое-то время распространялся среди людей, прежде чем об инфекции COVID-19 было объявлено официально. Таким образом, считают исследователи, среди британского населения вирусом могли заразиться до половины людей, большинство которых этого не подозревают.
Существует пять знаков, которые могут указывать на то, что вы уже были заражены COVID-19, говорят специалисты.
Потеря обоняния. Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили, что некоторые клетки в носу содержат белки, которые служат мишенью коронавируса: нацеливаясь на них, вирус проникает в организм. Заражение данных клеток может привести к потере обоняния, ощущению несуществующих запахов. Ученые заявили, что люди с таким симптомом «могут быть одними из скрытых носителей, способствующих быстрому распространению COVID-19».
Конъюнктивит. Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус «может вызывать легкий фолликулярный конъюнктивит». При этом наблюдаются налитые кровью глаза, жжение, образование гноя, который прилипает к ресницам, зуд.
Диарея. Исследование 204 пациентов в Ухане, где началась вспышка COVID-19, выявило: почти половина (48,5%) пациентов обратились в больницу с проблемами пищеварения в качестве основного симптома заболевания коронавирусной инфекцией. Главным образом, жаловались на диарею.
Боль в животе. Британские эксперты сообщают, что сейчас в больницах страны наблюдается увеличение пациентов с COVID-19, у которых проявляются не столько респираторные нарушения, сколько брюшные (конкретно боль в животе). По словам медиков, она может быть следствием развития пневмонии в нижних долях легких.
Усталость. ВОЗ констатирует, что в виде знака коронавирусного заболевания человек может испытывать чувство необычайно сильной для него усталости.
Эксперты призывают при возникновении перечисленных симптомов прекратить контакты с окружающими и не появляться в общественных местах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах заражения первой и последующих областей тела при заболевании COVID-19.
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