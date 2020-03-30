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Нижегородский губернатор распорядился организовать контроль за нижегородцами, которые возвращаются из-за рубежа

аэропорт Ниэнего Новгорода

В конце прошедшей недели, 27 марта 2020 марта, на заседании нижегородского регионального штаба по противодействию распространения коронавируса  глава области Глеб Никитин попросил организовать за нижегородцами, прибывающими из-за рубежа, особый контроль заместителя начальника ГУ МВД России по региону Владимира Генералова и руководителя областного Роспотребнадзора Наталию Кучеренко.

Санитарно-карантинный контроль, по распоряжению главы региона, также будет усилен в аэропорту «Стригино». Пассажирам раздают памятки о профилактике COVID-19 и уведомления о необходимости обращаться к медикам в случае появления симптомов инфекции. Особое внимание уделено тем, кто прибывает из неблагополучных с точки зрения распространения инфекции стран: из них формируют особую базу данных.

– Предлагаю МВД, Роспотребнадзору и операторам сотовой связи использовать полученные данные для того, чтобы организовать наблюдение с помощью геолокации за соблюдением карантинного режима. Тех, кто отказался добровольно предоставить информацию о себе, нужно «проверять ногами», приходить к ним домой и в случае отсутствия применять меры, при необходимости помещать в обсерватор. Немедленно нужно разработать форму, которую мы будем предлагать гражданам, чтобы они согласились на контроль путем геолокации,

– объявил Глеб Никитин.

Меры особого контроля проявились уже в тот же день, 27 марта 2020 года: прилетевших из Вьетнама нижегородцев, чартерным рейсом Боинга763 авиакомпании AZUR Air из Нячанга, отправили на карантин. В обратный путь самолет отправился пустым.

Как сообщается, все нижегородские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, отнеслись к мерам профилактики с пониманием. Необходимое обследование на предмет выявление коронавирусной инфекции, а затем подписал бумаги, что обязуется в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции под страхом ответственности, включая уголовную.

Прибывших развезли по домам на двух специальных автобусах в сопровождении машин ДПС.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородцы, испытавшие трудности с возвращением на родину из-за карантина, могут воспользоваться новым онлайн серсивом.
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Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко
Нижегородский губернатор распорядился организовать контроль за нижегородцами, которые возвращаются из-за рубежа