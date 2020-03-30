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Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко

Олег Газманов никого не подпускает к себе после контакта с больным коронавирусом Львом Лещенко

Исполнитель «эскадрона мыслей шальных» полностью ушел в режим онлайн.

Попавший в больницу с двухсторонним воспалением легких Лев Лещенко уже чувствует себя лучше и не нуждается в кислородной поддержке. Его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату, где его дожидается супруга Ирина Багудина. У них обоих подтвердился диагноз коронавируса.

При этом 78-летний Лев Валерьянович уже планирует, как скоро выйдет на сцену, чтобы порадовать публику своим творчеством. А вот светская тусовка, с которой пообщался певец до госпитализации, с ужасом ждет проявлений заражения у себя.

Дело в том, что буквально за несколько дней до начала болезни Лев Лещенко побывал на дне рождения у сестры Игоря Крутого вместе с представителями звездной элиты России. Творческие люди всячески демонстрировали проявление дружеских чувств, пожимая друг другу руки и обнимаясь.

Был там и певец 68-летний Олег Газманов, который теперь настолько впечатлился возможными последствиями заражения, что самоизолировался вообще ото всех, включая семью. Даже с сыновьями он общается исключительно онлайн, опасаясь, что может заразить и их. Они ему шлют ссылки на последние важные события в мире.

Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке. У звезды советской и российской сцены диагностировали пневмонию, а уже на следующий день он попал в реанимацию. Врачи также выяснили, что воспаление легких спровоцировал коронавирус.
Теги : звезды, коронавирус, самоизоляция
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