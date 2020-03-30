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Заражение COVID-19. Легкие симптомы, которые нельзя игнорировать

проблемы с глазами

Медики призывают всех, у кого проявляются даже легкие симптомы недомогания, оставаться дома в течение 7 дней, поддерживая режим самоизоляции. Существуют шесть легких симптомов COVID-19, которые нельзя игнорировать, пишет издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, представители организации Public Health England настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения коронавирусной инфекции COVID-19, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах, быть активным.

«Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса», - заявили эксперты.

Они напомнили, что двумя наиболее распространенными симптомами заражения коронавирусом и развития COVID-19 являются эпизоды продолжительного кашля (повторяющиеся несколько раз в день), а также высокая температура с ознобом.

К более легким симптомам, которые нельзя игнорировать, специалисты отнесли следующие изменения:
  • потеря обоняния, вкусовых качеств;
  • физическая усталость;
  • когнитивные нарушения – умственная заторможенность, раздражительность, апатия и сонливость;
  • отсутствие аппетита, неспособность доесть привычную порцию;
  • дискомфорт  в животе;
  • покрасневшие глаза.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что защиту от коронавируса можно повысить путем промывания носа.
Теги : коронавирус
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