Заражение COVID-19. Легкие симптомы, которые нельзя игнорировать
Медики призывают всех, у кого проявляются даже легкие симптомы недомогания, оставаться дома в течение 7 дней, поддерживая режим самоизоляции. Существуют шесть легких симптомов COVID-19, которые нельзя игнорировать, пишет издание Express.
Как сообщает MedikForum.ru, представители организации Public Health England настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения коронавирусной инфекции COVID-19, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах, быть активным.
«Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса», - заявили эксперты.
Они напомнили, что двумя наиболее распространенными симптомами заражения коронавирусом и развития COVID-19 являются эпизоды продолжительного кашля (повторяющиеся несколько раз в день), а также высокая температура с ознобом.
К более легким симптомам, которые нельзя игнорировать, специалисты отнесли следующие изменения:
- потеря обоняния, вкусовых качеств;
- физическая усталость;
- когнитивные нарушения – умственная заторможенность, раздражительность, апатия и сонливость;
- отсутствие аппетита, неспособность доесть привычную порцию;
- дискомфорт в животе;
- покрасневшие глаза.
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