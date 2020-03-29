COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?

«Вирусная нагрузка – это мера количества вирусных частиц, переносимых инфицированным человеком и попадающих в окружающую среду. Высокая нагрузка означает, что вы выделяете особенно много вирусных частиц и как никогда заразны для других людей», - рассказали научные специалисты.

«Вы также можете счесть, что меры домашнего карантина и изоляции чрезмерны и не нужны, но нужно иметь в виду, что новый коронавирус агрессивно распространяется и заражает окружающих даже при очень слабых симптомах. Данное свойство вируса позволило его вспышке за короткое время разрастись до пандемии», - высказались научные эксперты.