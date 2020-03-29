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COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?

заболевание

Согласно новому исследованию, у большинства пациентов с COVID-19 вирусная нагрузка, означающая наибольший риск заражения для окружавших, была очень высокой, когда симптомы заболевания появлялись впервые, и не усиливались, а смягчались. Об этом информирует издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, симптомы заражения коронавирусом могут быть у некоторых людей настолько слабыми, что это создает у них иллюзию благополучия и соблазн заниматься своими обычными делами, не обращая внимания на меры социального дистанцирования. Данные, которые приводятся британским источником, показывают, насколько опасным может быть такое мышление для окружающих.

Исследователи, инфекционисты и микробиологи больницы Гонконгского университета в Шэньчжэне, установили: у большинства пациентов наиболее заразной инфекция COVID-19 является на ранних стадиях заболевания. Говоря иначе, в этот период она обладает наиболее высокой вирусной нагрузкой.

«Вирусная нагрузка – это мера количества вирусных частиц, переносимых инфицированным человеком и попадающих в окружающую среду. Высокая нагрузка означает, что вы выделяете особенно много вирусных частиц и как никогда заразны для других людей», - рассказали научные специалисты.

Таким образом, в отличие от ОРВИ, заразность которого усиливается по мере развития, COVID-19 оказывается в высшей степени заразной на начальных стадиях болезни, когда симптомы могут выражаться слабо или быстро сходить на нет после непродолжительного недомогания.

Данная особенность коронавирусной инфекции, по словам врачей, подчеркивает важность строгого инфекционного контроля и соблюдения известных мер профилактики, связанных с самоизоляцией и дистанцированием.

«Вы также можете счесть, что меры домашнего карантина  и изоляции чрезмерны и не нужны, но нужно иметь в виду, что новый коронавирус агрессивно распространяется и заражает окружающих даже при очень слабых симптомах. Данное свойство вируса позволило его вспышке за короткое время разрастись до пандемии», - высказались научные эксперты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему медики призывают соблюдать меры предосторожности даже после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.
Теги : коронавирус
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