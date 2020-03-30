Введение жестких ограничительных мер может привести к новой вспышке коронавируса осенью
Сербский эпидемиолог считает, что COVID-19 не исчезнет с наступлением лета, а просто затаится.
Даже если к началу лета принятые странами ограничительные меры приведут к снижению числа больных коронавирусом, с началом осени эпидемия может вспыхнуть снова, считает известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович.
Сейчас во всех странах западных Балкан в марте введен полный или частичный карантин для жителей. Закрытые границы и приостановление работы общественного транспорта действительно могут привести к снижению скорости распространения коварной инфекции. Это облегчит работу национальным системам здравоохранения, но, как только ограничения будут сняты, коронавирус снова активизируется, считает Радованович.
«Если до того времени рост заболеваемости снизится, меры будут ослаблены. И тогда неизвестно, произойдет ли очередной подъем пандемии уже в мае-июне или он будет отложен до поздней осени», - считает эпидемиолог.
Специалист по эпидемиям уверен, что остановить COVID-19 весной полностью не удастся, его распространение можно всего лишь растянуть во времени. Если летом количество заболеваний снизится до единичных случаев, к осени следует снова ожидать резкого роста больных.
С ним соглашаются и другие эпидемиологи. К примеру, врач больницы в Шанхае Чжан Вэньхуна ранее тоже заявлял, что осень может стать наиболее благоприятным периодом распространения нового коронавируса, но он надеется, что в октябре пандемия может пойти на спад. COVID-19 пока мало изучен, чтобы делать четкие прогнозы.
Последний отчет "Имперского колледжа Лондона", чье предыдущее исследование побудило правительства активизировать усилия по борьбе с коронавирусом, показало, что число жертв при жестких мерах может составить 1,8 миллиона человек, без принятия мер - 40 миллионов.
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