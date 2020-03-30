По состоянию на 30 марта 2020 года коронавирусом заражены 11 нижегородцев

– Среди них уже есть пациенты в тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких. Поэтому повторяю: ситуация серьезная! Конечно, мы предпринимаем все необходимые усилия: разворачиваем дополнительные койки, оборудуем больницы техникой, поддерживаем медицинскую промышленность. Но без вашего понимания и поддержки все эти меры будет бессмысленными,

– Не верьте фейкам и слухам. Паника и страх убивают разум. Но и не будьте легкомысленными. Я прошу тех, кто не относится к короновирусу серьезно: даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим. Ведите себя достойно!

– Чем больше ответственности за происходящее мы будем чувствовать, тем быстрее преодолеем этот сложный период,

– Мы разработали механизм контроля. Он использует технические возможности «Карты жителя Нижегородской области» и единой телефонной службы «112». Я поставил задачу, чтобы механизм контроля был понятен людям всех возрастов. В ближайшее время обеспечим его внедрение и разъяснение порядка его использования,