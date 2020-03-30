По состоянию на 30 марта 2020 года коронавирусом заражены 11 нижегородцев
Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил сегодня, 30 марта 2020 года, что по состоянию на данный момент в регионе зарегистрированы 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
– Среди них уже есть пациенты в тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких. Поэтому повторяю: ситуация серьезная! Конечно, мы предпринимаем все необходимые усилия: разворачиваем дополнительные койки, оборудуем больницы техникой, поддерживаем медицинскую промышленность. Но без вашего понимания и поддержки все эти меры будет бессмысленными,
– с такими словами обратился Глеб Никитин к нижегородцам, настоятельно рекомендуя соблюдать режим самоизоляции.
– Не верьте фейкам и слухам. Паника и страх убивают разум. Но и не будьте легкомысленными. Я прошу тех, кто не относится к короновирусу серьезно: даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим. Ведите себя достойно!
– сказал глава области.
Губернатор Нижегородской области еще раз поблагодарил за работу тех, кто находится сейчас на ответственных постах, включая в это число волонтеров и медиков.
– Чем больше ответственности за происходящее мы будем чувствовать, тем быстрее преодолеем этот сложный период,
– подчеркнул Глеб Никитин.
Систему контроля за перемещением граждан поручено региональному министерству информационных технологий и связи к 31 марта.
– Мы разработали механизм контроля. Он использует технические возможности «Карты жителя Нижегородской области» и единой телефонной службы «112». Я поставил задачу, чтобы механизм контроля был понятен людям всех возрастов. В ближайшее время обеспечим его внедрение и разъяснение порядка его использования,
– акцентировал внимание губернатор Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что глава нижегородского Законодательного собрания Евгений Лебедев призвал сообщать о провокациях, связанных с коронавирусом «для немедленного реагирования и наказания»
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