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Глава нижегородского Заксобрания призвал сообщать о провокациях, связанных с коронавирусом «для немедленного реагирования и наказания»

Великая Отечественная война

Ситуация, связанная с распространением в мире коронавируса, требует особого внимания, сказал нижегордский спикер:

«Президент РФ Владимир Путин в своем обращении выразил благодарность за самоотверженный труд врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, ученым. Они действительно оказались на передовой борьбы с опасным заболеванием, и совершают подвиг на рабочем месте», 

– отметил глава регионального парламента Нижегородской области Евгений Лебедев в своем обращении к землякам.

Он заявил, что в эти днимы столкнулись с очередным трудным моментом в нашей жизни. Однако положение дел усугубляется тем, что не все люди ведут себя в этих условиях достойно и адекватно.

«Отдельные люди, иначе как провокаторами их назвать нельзя, распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. Некоторые из них даже устраивают специальные фальшивые акции, выдают себя за врачей, выкладывая лживые ролики и тексты в интернет»,

– акуцентировал внимание председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Подобная информация, быстро распространяясь, пугает людей еще больше, чем этого требует серьезность момента. Евгений Лебедев приводит в этой связи пример:

«Когда в 1941 году немецко-фашистские войска подошли к Москве, в городе появились провокаторы, которые призывали людей готовиться к приходу войск и сдаваться на милость победителя. Тогда люди активно помогали милиции изолировать таких деятелей от общества. Известны многочисленные факты, когда именно гражданская активность помогала предотвратить панику в конкретных районах Москвы»,

– сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в эти дни и в стране, и во всем мире активно борются с коронавирусом, призвав нижегородцев реагировать на провокации, сообщая о них представителям власти, «для немедленного наказания» провокаторов.

«Владимир Путин призвал граждан России проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом. Как председатель Законодательного собрания присоединяюсь к этому призыву – убежден, что вместе мы победим. Много раз в нашей истории, когда Отечеству угрожала опасность, люди объединялись, и это всегда приносило результат. Уверен, так будет и сейчас»,

– резюмировал спикер нижегородского парламента.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что первую зараженную коронарвирусом нижегородку выписали из больницы.
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