Глава нижегородского Заксобрания призвал сообщать о провокациях, связанных с коронавирусом «для немедленного реагирования и наказания»

«Президент РФ Владимир Путин в своем обращении выразил благодарность за самоотверженный труд врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, ученым. Они действительно оказались на передовой борьбы с опасным заболеванием, и совершают подвиг на рабочем месте»,

«Отдельные люди, иначе как провокаторами их назвать нельзя, распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. Некоторые из них даже устраивают специальные фальшивые акции, выдают себя за врачей, выкладывая лживые ролики и тексты в интернет»,

«Когда в 1941 году немецко-фашистские войска подошли к Москве, в городе появились провокаторы, которые призывали людей готовиться к приходу войск и сдаваться на милость победителя. Тогда люди активно помогали милиции изолировать таких деятелей от общества. Известны многочисленные факты, когда именно гражданская активность помогала предотвратить панику в конкретных районах Москвы»,

«Владимир Путин призвал граждан России проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом. Как председатель Законодательного собрания присоединяюсь к этому призыву – убежден, что вместе мы победим. Много раз в нашей истории, когда Отечеству угрожала опасность, люди объединялись, и это всегда приносило результат. Уверен, так будет и сейчас»,