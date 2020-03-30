Нижегородский губернатор подписал указ о введении в регионе режима самоизоляции

– Сегодня с утра в режиме нон-стоп мы работали с региональным штабом. Только что я подписал указ о введении полной самоизоляции на территории Нижегородской области. Такие меры поддержали президент России и правительство страны. Указ вступает в силу с момента его подписания,

в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости,

чтобы погулять с домашними животными – в радиусе 100 м от дома,

вынести мусор,

получить экстренную медпомощь.

– В последнем случае это делается только при отсутствии показаний для вызова скорой помощи. Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека,