Нижегородский губернатор подписал указ о введении в регионе режима самоизоляции
Сегодня, 30 марта 2020 года глава нижегородского региона Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта 2020 года. Они предусматривают введение достаточно строгих ограничений на передвижения и устанавливают на территории области режим самоизоляции.
– Сегодня с утра в режиме нон-стоп мы работали с региональным штабом. Только что я подписал указ о введении полной самоизоляции на территории Нижегородской области. Такие меры поддержали президент России и правительство страны. Указ вступает в силу с момента его подписания,
– заявил глава области.
По словам губернатора, сейчас можно покинуть дом только
- в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости,
- чтобы погулять с домашними животными – в радиусе 100 м от дома,
- вынести мусор,
- получить экстренную медпомощь.
– В последнем случае это делается только при отсутствии показаний для вызова скорой помощи. Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека,
– отметил Глеб Никитин.
При вынужденных передвижениях в транспорте жители области обязаны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метра. Исключение составляют поездки в легковым такси.
Региональному министерству социальной политики совместно с органами местного самоуправления поручено отладить оказание социальной поддержки незащищенным категориям граждан, которые страдают от распространения коронавирусной инфекции.
Ограничения не относятся к тем, на кого не распространяется Указ Президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что по состоянию на 30 марта 2020 года коронавирусом заражены 11 нижегородцев.
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