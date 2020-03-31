33-летний житель Италии с хорошим здоровьем рассказал, как тяжело болел COVID-19

«Мне 33 года, у меня отличное здоровье, но менее чем через полтора дня я оказался в реанимации с тяжелейшим воспалением легких», - поделился Наполи.

«Я очень быстро устаю. Иду от туалета к кровати, а дыхание уже на пределе. Болят мышцы», - рассказал он.