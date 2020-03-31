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33-летний житель Италии с хорошим здоровьем рассказал, как тяжело болел COVID-19

Андреа Наполи

Живущий в Италии 33-летний адвокат Андреа Наполи занимался спортом и обладал хорошим здоровьем, но заболел тяжелой формой COVID-19 и едва не погиб. Молодой мужчина рассказал о пережитом, его историю опубликовало издание Die Welt.

Как сообщает MedikForum.ru, в группы повышенного риска заболеть COVID-19 входят пожилые люди и те, кто имеет хронические нарушения здоровья, снижающие иммунитет. 33-летний житель Италии не считался человеком из данной категории, однако заразился коронавирусом и тяжело занемог, несмотря на хорошее здоровье и регулярные занятия спортом.

По словам Андреа Наполи, сначала у него появился кашель, повысилась температура. Спустя три дня анализы подтвердили, что адвокат болен коронавирус. Не ожидая серьезных ухудшений, врачи предписали мужчине режим домашнего карантина, но уже через сутки его состояние потребовало госпитализации. У жителя Италии стремительно развилась тяжелая форма COVID-19, так что он был помещен в реанимацию.

«Мне 33 года, у меня отличное здоровье, но менее чем через полтора дня я оказался в реанимации с тяжелейшим воспалением легких», - поделился Наполи.

Мужчина провел в реанимационном отделении девять дней. Он рассказал, что «видел много боли», находясь там. Некоторые пациенты, не выдерживая, кричали.

Андреа пережил кризис болезни и пошел на поправку. Но и спустя десять дней уровень кислорода в его крови остается очень низким, сохраняются проблемы с дыханием.

«Я очень быстро устаю. Иду от туалета к кровати, а дыхание уже на пределе. Болят мышцы», - рассказал он.

На сегодня Италия – первая по числу смертей от коронавирусной инфекции: там скончалось более 11 тысяч пациентов. Всего жертвами болезни COVID-19 стали более 100 тысяч человек.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо лекарство, способное эффективно лечить коронавирусную инфекцию,
Теги : история болезни, коронавирус
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