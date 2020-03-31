В Новосибирске вылечили двух женщин с коронавирусом
Жительницы города в середине марта вернулись из заграничного вояжа.
Сегодня, 31 марта, из инфекционной больницы № 1 Новосибирска будут выписаны две женщины, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.
В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области рассказали, что одна жительница города побывала во Франции, а вторая - в Италии. 30 марта в больницу поступили отрицательные результаты контрольных проб на коронавирус.
Вчера МедикФорум рассказывал о новосибирце с коронавирусом, который наотрез отказался дожиться в больницу. В итоге его госпитализировали принудительно, после заседания суда. Иск инициировал Роспотребнадзор.
Заболевший мужчина 15 марта прилетел в Новосибирск из Мюнхена. Всего этим рейсом из Германии в Россию вернулось 155 человек, из которых 130 - жители Новосибирской области. Все они были под медицинским наблюдением, им были сделаны тесты на коронавинус. Все они, помимо заболевшего мужчины, оказались здоровы.
Ранее МедикФорум рассказал о изменении режима работы Новосибирской областной больницы.
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