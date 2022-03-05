Санкт-Петербург извлёк горькие уроки из пандемии
Глава комитета по здравоохранению Северной Пальмиры Андрей Саран рассказал о том, какие уроки извлекли в городе в ходе коронавирусной пандемии. Он также выразил надежду на то, что она все-таки заканчивается.
Саран убеждён в том, что пандемия коронавируса превратится в очередной сезонный грипп, но подчеркнул, что у города имеются достаточные фармацевтические и технологические ресурсы для того, чтобы встретить во всеоружии новый всплеск, если он вновь произойдёт. Также чиновник отметил, что пандемия коронавируса стала особенно тяжёлым и серьёзным уроком для властей Санкт-Петербурга, где порой отмечалась смертность и заболеваемость в сутки выше, чем в Москве. Кроме того, в Санкт-Петербурге явно занижена статистика по количеству заболевших, поскольку их непропорционально меньше, чем в Москве, а это показывает, что тестирование на ковид проводилось в этом городе недостаточно активно.
Тем не менее, Саран считает полученный опыт подтверждением того, что у города имеются силы для противостояния самым тяжёлым эпидемиям и пандемиям, однако их необходимо развивать и наращивать. Он также заметил, что медицинские работники выполняли и продолжают выполнять свой долг. Ну а власти Санкт-Петербурга, тем временем, продолжают снимать имеющиеся ограничения.
Так, самый знаменитый музей нашей страны Эрмитаж снова начал продажу билетов в кассах на текущий день, которая была приостановлена из-за нового всплеска количества заболевших. При этом сейчас билеты можно приобрести не только в кассах, но и в интернете, с чем иногда возникают перебои из-за большого количества желающих. Единственным ограничением при посещении Эрмитажа остается необходимость соблюдать масочный режим, также в музей не рекомендуют приходить людям с признаками простудных заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Саран
Медицина
Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
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