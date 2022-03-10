Коварство орехов: почему их нужно обязательно вымачивать

- Вы можете есть их всю жизнь, в больших количествах и даже не догадываться, как коварен этот полезный и вкусный суперфуд, - пишет врач.

Лектины. Это белки, ухудшающие усвоение полезных веществ, они, кроме прочего, плохо влияют на работу ЖКТ, могут вызвать рвоту, диарею.

Фитиновая кислота. Она связывает магний, цинк, железо, медь, йод, и они простовыводятся из организма, не успев принести пользы.

А еще орехи жирные и часто вызывают аллергию.