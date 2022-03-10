Коварство орехов: почему их нужно обязательно вымачивать

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орехи

О том, зачем вымачивать орехи, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, вкусные, питательные и полезные орехи могут быть коварны, и коварство их заключается в защитном механизме. Например, у роз защита - шипы, у каких-то растений - запах, однако орехи в этом смысле показывают «высший пилотаж».

- Вы можете есть их всю жизнь, в больших количествах и даже не догадываться, как коварен этот полезный и вкусный суперфуд, - пишет врач.

Что входит в «защитный механизм» орехов?

  • Лектины. Это белки, ухудшающие усвоение полезных веществ, они, кроме прочего, плохо влияют на работу ЖКТ, могут вызвать рвоту, диарею.
  • Фитиновая кислота. Она связывает магний, цинк, железо, медь, йод, и они простовыводятся из организма, не успев принести пользы.
По содержанию фитиновой кислоты лидируют грецкие орехи и миндаль, и чем больше орехов мы съедаем, тем больше дефицит минералов в организме. Особенно серьезные последствия может принести нехватка йода.

  • А еще орехи жирные и часто вызывают аллергию.
 
Как нейтрализовать защитный механизм орехов? Замочить их на ночь, слить воду и есть. Обжаривать не нужно. Такие орехи щедро делятся полезными веществами и не выводят из организма нужные нутриенты.

Суточная норма – несколько штучек.
 
Грецкие орехи. Приводят в норму обмен веществ, помогают похудеть, повышают иммунитет. Высокая концентрация железа в этих орехах помогает бороться с анемией и малокровием. Цинк и йод полезны для кожи, волос, ногтей и щитовидной железы.

Фундук содержит вещество, которое используют для противораковых препаратов. Содержит омега-6 и омега-9 жирные кислоты, макроэлементы.

Миндаль из-за высокого содержания кальция полезен для людей с остеопорозом. Богат белком, в нем высокое содержание витамина Е, что улучшает стенки сосудов и снижает риск сердечных проблем.

Фисташки содержат лютеин, который обеспечивает хорошую поддержку для глаз и репродуктивной системы.

Кедровый орех содержит не только высококачественный белок, но и аминокислоту триптофан, которая помогает бороться с бессонницей. 

Кешью помогает предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и снизить уровень холестерина. Отличный источник меди и магния, железа, марганца, цинка и фосфора. 

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ
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