«Стелс-омикрон» может захватить планету
По мнению главы российского Минздрава Михаила Мурашко, подвариант штамма Омикрон может вскоре стать господствующим в нашей стране и мире. Это связано с высоким уровнем его патогенности.
Вариант ВА.2 неофициально называют "стелс-омикроном", так как он обладает еще большей способностью прятаться от иммунной системы пациентов, чем штамм Омикрон. Перед данным подвариантом ковида оказываются бессильными выработанные после болезни антитела, так что пациенты заражаются вновь. Также реже помогает "память иммунитета", полученная после вакцинации. Так как с точки зрения эволюции вирус стремится развиваться в сторону уклонения от воздействия иммунитета, многие эксперты полагают, что Омикрон отдаст теперь пальму первенства "стелс-омикрону".
Об этом можно судить по эпидемиологической ситуации в целом ряде стран, включая, например, Германию, где снова отмечается рекордная заболеваемость. В Китае вспышки отмечены в десятках городов, но власти Поднебесной снова каким-то невероятным образом почти сумели их подавить за считанные дни - заболеваемость там стремительно падает. А вот в Великобритании суточные показатели заболевших после длительного снижения снова подскочили и перевалили за 100 тысяч в сутки.
Пока в России ситуация благоприятная, причем настолько, что в Москве и области решили отменить масочный режим, а в Санкт-Петербурге начали закрывать пункты вакцинации из-за отсутствия спроса. Но не приходится сомневаться, что, как и в случае со штаммом Омикрон, наша страна в самом ближайшем будущем переживет такую же новую вспышку, как и европейские государства. А она не даст опуститься показателям смертности, и без того являющимся очень высокими из-за того, что менее 50% граждан страны полностью вакцинировались от ковида. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Мурашко
Медицина
Министр здравоохранения России
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