Психиатры признали скорбь в качестве расстройства
Американская ассоциация психиатров теперь признаёт продолжительное скорбное расстройство в качестве реального психического нарушения. А это значит, что на помощь таким людям будут наполняться отправляться финансовые средства для исследований.
Многие из нас время от времени сталкивались со скорбью в связи с утратой близкого человека. Однако эта скорбь может затянуться, и вот теперь Американская психиатрическая ассоциация считает данную ситуацию психическим нарушением. Эксперты официально признали таковым продолжительное скорбное расстройство. Отметим, что ассоциации психиатров Америки являются наиболее влиятельными в этой области во всем мире, поэтому их справочники по диагностике психических расстройств весьма уважаемы другими специалистами.
Теперь продолжительное скорбное расстройство будет официально одним из диагнозов, которые могут поставить человеку наряду с депрессией, тревожными состояниями и тому подобными проблемами. Отметим, что отличить одно от другого чрезвычайно сложно, именно поэтому в справочнике изложены подробные диагностические критерии не только диагностики, но и лечения. Эксперты в области психиатрии уже давно призывали считать скорбь официальным расстройством. Эта проблема появляется в том случае, если человек скорбит более шести месяцев подряд. Кто-то мог бы назвать это депрессией, но в Америке считают необходимым диагностировать отдельное расстройство.
Включение скорбного расстройства в справочник важно ещё и тем, что теперь для диагностики и лечения будут проводиться многочисленные исследования, которые получат финансирование. А эксперты также обретут доступ и к необходимым ресурсам. Нельзя заниматься исследованиями диагностики и лечения болезни, которая не признается медицинским сообществом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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