Авокадо помогает снизить риск сердечных заболеваний - "настоящее спасение"
По словам экспертов, употребление в пищу авокадо каждую неделю снижает риск сердечных заболеваний на одну пятую.
Две или более порции, равные одному целому фрукту, снижают риск на 21 процент по сравнению с людьми, которые их не едят. Кроме того, замена половины ежедневной порции маргарина, масла, яиц, йогурта, сыра или мясных полуфабрикатов таким же количеством авокадо снижает риск сердечных заболеваний на 16-22%.
Но замена эквивалентного суточного количества оливкового масла, орехов и других растительных масел авокадо оказалась не более полезной. И не было обнаружено никакой связи между авокадо и снижением риска инсульта.
Плоды содержат полезные мононенасыщенные жиры, пищевые волокна и другие важные для здоровья вещества, такие как магний и витамины С, Е и К.Выводы последовали за отчетами о 68 786 женщинах в исследовании медсестер NHS и 41 701 мужчине о последующем исследовании медицинских работников.
Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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