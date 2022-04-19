Роспотребнадзор отменяет нормативы по тестированию в России
В России принято решение отменить нормативы по тестированию на коронавирус. Такой шаг предпринят из-за стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
До последнего времени в России существовал строгий норматив по количеству проводимых тестов из расчёта 300 тестирований на 100 000 человек, в среднем, в течение недели. Однако теперь этот норматив отменяется постановлением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Оно уже опубликовано на сайте организации. Отныне сами регионы будут формировать свои нормативы, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Сокращение количества тестирований на коронавирус в некоторых странах мира - это одна из причин того, почему заболеваемость официально снижается. Омикрон вызывает значительно более легкое течение COVID-19, многие люди не обращаются за тестами и переносят болезнь, даже не зная об этом. А сейчас человечество сталкивается с новыми вариантами Омикрона, являющимися ещё более заразными, но тоже часто протекающими без симптомов. В этой связи масштабное тестирование в прежних объемах может и не быть необходимым.
Что касается статистики по нашей стране, то одним из ключевых показателей тяжести ситуации является число госпитализаций. Оно неуклонно снижается. К примеру, вчера в России было госпитализировано за сутки всего около 1 000 человек впервые за очень долгий срок. Также на территории страны выявили менее 10 000 заражений коронавирусом, что тоже является позитивной динамикой. Ну а тем временем количество заражений коронавирусом в мире уже перевалило за 505 млн человек в течение всей пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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