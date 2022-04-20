Роспотребнадзор не считает пандемию завершенной
Эксперты Роспотребнадзора не считают возможным говорить о завершении коронавирусной пандемии в России. Даже несмотря на некоторые позитивные цифры.
В последнее время в России наметился стойкий тренд сокращения количества госпитализаций, заболевших и умерших от коронавируса. Схожая ситуация отмечается и во многих других странах мира, жители которых отказываются от существующих коронавирусных ограничений. Кое-кто даже заговорил о том, что пандемия подошла к своему концу, и теперь коронавируса следует бояться так же, как и обычного гриппа. Однако в Роспотребнадзоре не разделяют столь оптимистических представлений.
Там заявили, что несмотря на стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, речь об окончании пандемии не идёт. Ковид по-прежнему убивает сотни россиян каждый день, особенно тех, кто относится к группам с высоким уровнем риска, включая людей пожилых и лиц с ослабленным иммунитетом. Одной из самых заметных жертв коронавируса последнего времени стал политик Владимир Жириновский, который помимо ожирения и диабет имел ещё целый ряд факторов риска.
При этом в Роспотребнадзоре согласны с тем, что уровень заболеваемости снижается. Сейчас штамм Омикрон вызывает уже более 97% заражений, а штамм Дельта - только 0,5%. Остальные 2% приходятся на прочие варианты коронавируса, которые в России не доминируют. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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