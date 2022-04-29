Коронавирус попробуют лечить куркумином
Входящий в состав популярной специи куркумы основной компонент является терапевтическим средством лечения COVID-19 с большим потенциалом. К такому выводу пришли учёные из Керальского университета медицинских наук в Индии.
Коронавирусная пандемия официально вызвала смерть уже почти 6 с половиной миллионов человек на нашей планете, свыше 508 млн заразились этой болезнью. Сейчас доминирующим является штамм Омикрон и некоторые его сублинии. Он способен уклоняться от вызванного вакцинацией и предыдущим заболеванием иммунитета за счёт некоторых мутаций в своём спайковом белке. Многие используемые против COVID-19 вакцины теперь практически не дают иммунитета против Омикрона. И в настоящий момент не существует никакого официально рекомендованного терапевтического режима именно для борьбы с симптомами этого штамма.
И вот теперь учёные доказали способность куркумина взаимодействовать с тем самым коварным белком Омикрона. Всего индийские учёные проанализировали 7 фитохимических веществ, включая капсаицин, гингерол, аллицин, куркумин, пиперин, зингеберен и коричный альдегид. Они построили трехмерную схему Омикрона, интегрировав 15 аминокислотных изменений в его структуре. Моделирование позволило выявить наиболее перспективные терапевтические агенты.
Куркумин оказался связан с многочисленными мутировавшими аминокислотными остатками. А значит, он обладает самым большим из всех использованных веществ потенциалом в лечении пациентов с коронавирусом. У него выявлено наиболее значительная ингибирующая способность по отношению к белку Омикрону. Следовательно, он способен стать одним из компонентов новых лекарственных средств против разных вариантов коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Керальский университет медицинских наук
Медицина
медицинский университет в городе Триссур в Керале, Индия. Университет расположен на 75 акрах (30 га) в Государственном медицинском колледже в кампусе Триссура
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