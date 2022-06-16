ВОЗ переименует обезьянью оспу
Руководство Всемирной организации здравоохранения собирается переименовать название болезни обезьянья оспа. Здесь считают его расистским и дискриминирующим население Африки.
В первые два с половиной года существования эпидемии ВИЧ/СПИД эту болезнь называли раком гомосексуалистов. Это не только подчеркивало преимущественное заражение ВИЧ людей из данной категории населения, но и являлось значительной дискриминацией. Только после того, как учёные из разных стран мира стали категорически настаивать на изменении названия, на свет появились термины ВИЧ/СПИД. Сейчас тоже самое пытаются сделать в отношении обезьяньей оспы, которая привлекла огромное внимание средств массовой информации в последние недели из-за вспышек в тех регионах, где эта болезнь традиционно никогда не фиксировалась.
Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что обезьянью оспу переименуют на фоне многочисленных призывов отказаться от этого названия, которое является дискриминационным для населения Африки. Эксперты ВОЗ должны представить новое название для вируса, который эндемичен для африканского континента. Сообщается, что новое название прозвучит как можно скорее. Помимо переименования самого патогена, как ожидается, новые наименования получат и его штаммы A или B для того, чтобы убрать все упоминания той части Африки, где они были изначально зафиксированы. На прошлой неделе свыше 30 исследователей подписали петицию с требованием немедленно переименовать этот недуг, который опять-таки по большей части поражает сейчас мужчин из категории геев и биссексуалов.
Преимущественно обезьянья оспа передаётся контактным или половым путем, и особенно среди людей, имеющих множество партнёров. Недуг распространился на 45 стран, включая США, Великобританию и Испанию. Однако упорное связывание этой болезни с африканским континентом, по мнению исследователей, является дискриминационным по отношению к его населению. О том, что обезьянью оспу переименуют, поведал и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
Оставить комментарий