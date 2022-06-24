В Нью-Йорке будут вакцинировать от оспы обезьян
Власти Нью-Йорка приняли решение развернуть в городе первую на территории США программу по вакцинации от оспы обезьян. И до будущего понедельника все свободные интервалы по вакцинации в медицинских учреждениях уже разобраны.
Своеобразная истерия в средствах массовой информации по поводу нескольких сотен заражений обезьяньей оспы на территории США привела к закономерному итогу. Власти начинают кампанию вакцинации, и первой точкой в этом плане станет Нью-Йорк. Местные геи и бисексуалы, которые входят в основную группу риска из-за своеобразного контактного способа распространения заболевания, уже забронировали все доступные для вакцинации интервалы в мобильных пунктах, которые открываются для всех желающих. На территории Большого яблока в настоящее время зафиксировано менее 30 случаев заражения этим вирусом, являющимся типичным для Африки. Почти все они произошли среди мужчин, предпочитающих секс с мужчинами.
Именно поэтому департамент здравоохранения Нью-Йорка и решил начать распространение вакцины в двух дозах, которая, как сообщается, обеспечивает защиту от заражения оспой обезьян на уровне 85%. Уколы предлагаются мужчинам старше 18 лет, которые на протяжении последних 14 дней имели секс с разными партнерами.
Уже сегодня свыше 100 человек выстроились в очередь в одну из клиник здоровья, расположенных в районе Челси на Манхэттене, которая открылась в 11:00 утра. А через три часа власти уже были вынуждены перестать записывать новых желающих. Пока в их распоряжении всего около 1 000 доз, и этого явно недостаточно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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