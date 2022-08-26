Симптомы дефицита магния: главный признак того, что его уровень критически низок

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Магний участвует в передаче нервных импульсов и в сокращении мышц, а это крайне важно для работы сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц. Он влияет на рост костей, нормализует сердцебиение, артериальное давление, уровень сахара в крови; устраняет судороги в мышцах; уменьшает боли в суставах.

Самые частые признаки дефицита магния:
  • тревожность;
  • спазмы, судороги;
  • учащенное сердцебиение, 
  • покалывание в руках и ногах, онемение;
  • бессонница, раздражительность, головные боли;
  • частая смена настроения.

Препараты с магнием нельзя принимать без согласования с врачом, хотя их активно рекламируют и продают без рецепта. Как и все лекарственные средства, они могут провоцировать серьёзные побочные реакции.

Первый признак дефицита магния

Врач клиники Кливленда, доктор медицинских наук Наоки Умеда рассказала, что одним из первыхпризнаков дефицитамагния является хроническая усталость.

— Одним из первых признаков дефицита магния часто является усталость. Она не проходит после полноценно сна и даже отпуска. Человек постоянно чувствует себя разбитым. Проверьте уровень магния в организме, и наверняка он будет критически низким. Вы также можете заметить мышечные спазмы, слабость или скованность. Потеря аппетита и тошнота тоже являются распространенными симптомами на ранних стадиях. Проблема в том, что нехватку магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных признаков могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем, — отметила эксперт.

Дополнительные симптомы, которые могут указывать на дефицит магния:
  • Расстройства психического здоровья
  • Остеопороз
  • Высокое артериальное давление
  • Астма
  • Постоянная тошнота.

В каких продуктах содержится магний? Содержание магния в мг на 100 г продукта:
  • Пшеничные отруби – 611.
  • Тыквенные семечки – 534.
  • Кунжут – 351.
  • Миндаль – 304.
  • Кешью - 270.
  • Соевые бобы - 250.
  • Кедровые орехи – 234.
  • Арахис – 185.

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Включите в свой рацион бобовые культуры (особенно нут и черную фасоль), авокадо, тофу, цельнозерновые крупы, бананы, белые грибы, морковь и свеклу, сухофрукты, халву и какао.
Нужно помнить, что организм плохо усваивает и усиленно выводит магний при диабете 2-го типа.

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