Симптомы дефицита магния: главный признак того, что его уровень критически низок
Магний участвует в передаче нервных импульсов и в сокращении мышц, а это крайне важно для работы сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц. Он влияет на рост костей, нормализует сердцебиение, артериальное давление, уровень сахара в крови; устраняет судороги в мышцах; уменьшает боли в суставах.
Самые частые признаки дефицита магния:
- тревожность;
- спазмы, судороги;
- учащенное сердцебиение,
- покалывание в руках и ногах, онемение;
- бессонница, раздражительность, головные боли;
- частая смена настроения.
Препараты с магнием нельзя принимать без согласования с врачом, хотя их активно рекламируют и продают без рецепта. Как и все лекарственные средства, они могут провоцировать серьёзные побочные реакции.
Первый признак дефицита магния
Врач клиники Кливленда, доктор медицинских наук Наоки Умеда рассказала, что одним из первыхпризнаков дефицитамагния является хроническая усталость.
— Одним из первых признаков дефицита магния часто является усталость. Она не проходит после полноценно сна и даже отпуска. Человек постоянно чувствует себя разбитым. Проверьте уровень магния в организме, и наверняка он будет критически низким. Вы также можете заметить мышечные спазмы, слабость или скованность. Потеря аппетита и тошнота тоже являются распространенными симптомами на ранних стадиях. Проблема в том, что нехватку магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных признаков могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем, — отметила эксперт.
Дополнительные симптомы, которые могут указывать на дефицит магния:
- Расстройства психического здоровья
- Остеопороз
- Высокое артериальное давление
- Астма
- Постоянная тошнота.
В каких продуктах содержится магний? Содержание магния в мг на 100 г продукта:
- Пшеничные отруби – 611.
- Тыквенные семечки – 534.
- Кунжут – 351.
- Миндаль – 304.
- Кешью - 270.
- Соевые бобы - 250.
- Кедровые орехи – 234.
- Арахис – 185.
Включите в свой рацион бобовые культуры (особенно нут и черную фасоль), авокадо, тофу, цельнозерновые крупы, бананы, белые грибы, морковь и свеклу, сухофрукты, халву и какао.
Нужно помнить, что организм плохо усваивает и усиленно выводит магний при диабете 2-го типа.
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