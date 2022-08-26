Симптомы дефицита магния: главный признак того, что его уровень критически низок

тревожность;

спазмы, судороги;

учащенное сердцебиение,

покалывание в руках и ногах, онемение;

бессонница, раздражительность, головные боли;

частая смена настроения.

— Одним из первых признаков дефицита магния часто является усталость. Она не проходит после полноценно сна и даже отпуска. Человек постоянно чувствует себя разбитым. Проверьте уровень магния в организме, и наверняка он будет критически низким. Вы также можете заметить мышечные спазмы, слабость или скованность. Потеря аппетита и тошнота тоже являются распространенными симптомами на ранних стадиях. Проблема в том, что нехватку магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных признаков могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем, — отметила эксперт.

Расстройства психического здоровья

Остеопороз

Высокое артериальное давление

Астма

Постоянная тошнота.

Пшеничные отруби – 611.

Тыквенные семечки – 534.

Кунжут – 351.

Миндаль – 304.

Кешью - 270.

Соевые бобы - 250.

Кедровые орехи – 234.

Арахис – 185.