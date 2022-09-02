В Китае может появится новый штамм коронавируса
Эксперт-генетик Павел Волчков полагает, что вероятность возникновения нового штамма коронавируса на территории Китая очень велика. Это произойдёт вскоре после того, как здесь несколько ослабят существующие противоковидные ограничения.
Благодаря политике нулевой терпимости к коронавирусу, уровень заболеваемости в Китае является одним из самых низких в мире, если брать показатель переболевших на 100 000 населения. Но это означает и тот факт, что естественного иммунитета у большинства китайцев нет. Следовательно, как только в Китае ослабят действующие драконовские ограничения, в частности, связанные с посещением страны иностранцами, здесь могут начать довольно быстро распространяться новые мутации коронавируса.
По словам Павла Волчкова, произнесённым в интервью «Известиям», китайское население представляет собой мощнейший ресурс для эволюции ковида. И если здесь будет распространяться штаммом Омикрон, то именно его и ожидают дальнейшие мутации. Если же по каким-то причинам в Китае появится вспышка, спровоцированная уже полузабытым штаммом Дельта, имеющим гораздо более высокую летальность, то дальнейшая эволюция ожидает именно его.
Волчков подчеркнул, что мутации Омикрона вряд ли завершатся появлением более патогенных версий, поскольку этот штамм отличается очень высокой заразностью. Чем больше людей заражает та или иная версия коронавируса, тем менее она патогенна, как показывают научные наблюдения. Тем не менее, именно из Китая может зайти новая опасная мутация. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Павел Волчков
Медицина
заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ
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