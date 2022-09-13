Посмотрите на срез: как определить опасные для здоровья помидоры
Как рассказала врач-диетолог ЕленаСоломатина, помидоры в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья, и это можно определить по их внешнему виду.
Томаты, несомненно, полезны. Но, поскольку они относятся к пасленовым, в них может накапливаться соланин. Очень важно есть только спелые плоды.
Соланин является растительным гликозидом, то есть ядовитым органическим соединением. В определенных количествах приводит к отравлению. По некоторым данным, в помидорах содержится томатин, который схож с соланином, но гораздо менее токсичен, чем соланин.
Кроме того, в помидорах могут накапливаться нитраты, и плоды с их высоким содержанием нетрудно определить по внешнему виду.
— Всегда нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами. Как правило, такие прожилки находятся ближе к хвостику, обращайте на это внимание, — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.
Нитраты преобразуются в нитриты, которые способны:
- нарушать клеточное дыхание
- переводить гемоглобин в его неактивную форму, которая не может переносить кислород.
В результате развивается гипоксия, которая может привести к гибели. При сердечно-сосудистых заболеваниях это особенно опасно.
Если мы будем такой помидор жарить, запекать, то есть подвергать тепловой обработке, то нитраты переходят в нитрозамин, а это канцероген.
Нитрозамины — высокотоксичные соединения. При попадании в организм они поражают печень, вызывают кровоизлияния, судороги, могут привести к коме. Обладают сильным канцерогенным действием даже при однократном действии.
Чем полезны помидоры для здоровья?
Они содержат много витамина А и витамина К, витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один помидор способен обеспечить около 40 процентов суточной потребности в витамине С. Это хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди.
Нужно помнить, что томаты содержат пуриновые соединения, способствующие накоплению солей мочевой кислоты в суставах, приводящие к накоплению камней в мочевом пузыре и почках.
Какие овощи больше всего накапливают нитраты?
Большое количество нитратов (1500-2000 мг/кг):
- шпинат,
- салат,
- редис,
- сельдерей,
- листовая капуста,
- брокколи,
- столовая свекла.
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Елена Соломатина
Медицина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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