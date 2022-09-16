Из-за пандемии в мире появилось 8 млн сирот
По оценкам учёных, во всём мире почти 8 млн детей потеряли родителей или основных опекунов по причинам, связанным с коронавирусом. Это произошло в период с января 2020 по май нынешнего года.
При этом с мая по осень нынешнего года, как несложно подсчитать, количество таких детей ещё более увеличилось. Авторы исследования ориентировались не только на официальную статистику по смертности, но и на новые данные об избыточной смертности, которые сильно отличаются от официальных данных по жертвам коронавируса. К примеру, в России по данным официального штаба, от коронавируса скончалось около 385 000 человек. Однако избыточная смертность по данным Росстата составляет до полутора млн человек.
Авторы использовали уже имеющуюся методологию для объединения различных по возрасту коэффициентов смертности и рождаемости. Также применялась эпидемиологическое моделирование, чтобы обновить оценки потерь от коронавируса среди родителей и опекунов. Определена оценка избыточной смертности и количество обездоленных детей в каждой стране.
В целом, 10,5 млн детей потеряли родителей или опекунов, и 7,5 млн стали сиротами. Наибольшее количество из них приходится на Африку и Юго-Восточную Азию. В Европе сирот не так много, а минимальное их количество зарегистрировано в западной части Тихого океана. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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