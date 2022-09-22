Смертность от коронавируса продолжает падать
Всемирная организация здравоохранения рассказала, что за прошлую неделю свыше 3,2 млн жителей нашей планеты заразились коронавирусом, а смертность опустилась ниже 10 000. Вот этот последний самый печальный показатель уменьшился в еженедельном исчислении на 17%.
Эксперты ВОЗ опубликовали статистику по пандемии с 12 по 18 сентября и сравнили её с данными за предыдущие недели. Она показывает, что количество смертей вновь уменьшилась, на этот раз на 17%. Этот тренд сохраняется в мире, что не может не радовать. Однако коронавирус продолжает убивать людей, и на прошлой неделе его жертвами стали 9 862 человека.
Отметим, что Россия в этом скорбном списке занимает третью строчку после США и Японии. В нашей стране за неделю умерло 697 человек, в Японии - 1 162, а в Америке – 2 601 или около 25% всех смертей на планете. Также в первую печальную пятёрку входят Испания (595) и Бразилия (487).
Некоторые эксперты уже заговорили о том, что пандемия может быть официально объявлена завершенной даже в нынешнем году. Но для этого необходимо продолжать распространять на планету коллективный иммунитет. Чем больше людей переболели коронавирусом, и особенно сделали прививки, тем менее тяжело эта болезнь у них будет протекать, и тем меньше шансов на появление новой опасной мутации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.
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