Массаж стоп поможет женщинам после менопаузы
Исследование турецких учёных показало, что массаж стоп помогает женщинам в постклимактерическом возрасте избавляться от усталости. Это простая, но эффективная процедура также способствует более качественному сну.
Находящиеся в периоде менопаузы женщины могут каждую ночь спать на один час дольше, если они станут получать простой массаж ног. Исследование показало, что эта процедура повышает качество сна, снижает усталость и тревогу, стимулируя нервные клетки в ногах. В экспериментах приняли участие 70 представительниц прекрасного пола, и половине из них делали массаж каждый день в течение 7 дней, а вторая половина этой процедуры не получала.
Оказалось, что в первой группе средняя продолжительность сна ночью увеличилась на целый час. В этой связи авторы исследования настоятельно рекомендуют массаж при таких явлениях, как усталость, нарушения сна и беспокойства. Конечно, если у человека нет никаких медицинских противопоказаний к процедуре.
Несмотря на то, что нынешнее исследование был очень небольшим по числу участников, и его выводы необходимо подтвердить в других группах женщин в постменопаузе, уже есть основания для того, чтобы рекомендовать массаж стоп в качестве негормонального метода лечения симптомов менопаузы. У женщин постклимактерического периода довольно часто наблюдаются бессонница, нарушения дыхания во сне, а также расстройства настроения, которые тоже могут негативно влиять на ночной отдых. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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